Le Brésil, la Musique et le Monde : #05 La cantatrice et le poète, une histoire franco-brésilienne

Leurs collectages de musiques dans le pays. L’émission commence, à ce propos par l’histoire passionnante de la samba et toutes ces musiques qui ont préludé à sa naissance et que le couple a découvertes également : le batuque, le lundú, le maxixe (qu’adorait Milhaud) et enfin la samba.

Générique : Corta Jaca par la Banda de Câmara Anacleto de Medeiros. Chiquinha Gonzaga, arrangements [Kuarup Discos 7 897019 001240]

Programmation

Ernesto Nazareth

Batuque

Sonia Rubinsky, piano

[Instituto Moreira Salles IMS]

Anonyme

Landum

Rosanna Lanzelotte, clavecin

Vox Brasiliensis

Ricardo Kanji, direction

[K 617175/2 3383510001758]

Eduardo Souto

NãoMexecomigo

Clara Sverner

[LP EMI 064 422910]

Francisca Gonzaga

Corta Jaca (Maxixe de 1895)

Ensemble du flûtiste et clarinettiste Abel Ferreira

[Folha de São Paulo Coleção Folha de Raizes da Música Popular]

J. B. Silva « Sinhô »

Não Quero saber mais déla (Samba) J. B. Silva « Sinhô »

[Frémeaux FA 07]

Anonyme

Lundu

Rosanna Lanzelotte, clavecin

Caito Marcondes, percussion

Luis Leite, guitare

[Biscoito Clásico BC 240]

Anonyme

Pontos de Santos :

* n°1-Chario

* n°2-Aruanda

Elsie Houston, chant

Pbalo Miguel, piano

[LP 33 Tours RCA Victor LCT 1143]

Anonyme

BeneditoPretinho

Elsie Houston

Pablo Miguel

[LP 33 Tours RCA Victor LCT 1143]

Alberto Nepomuceno

Batuque

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[BIS SACD 1430]

Anonyme

Eh Jurupaná

Elsie Houston, chant

Ensemble folklorique non identifié

[DGD Records (Tratire) Queen of the Brazilian Folklore]

Heitor Villa-Lobos

Suite Sugestiva (Cinémas) : 1 : Ouvertre de l’Homme Tel

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Carl St. Claire, direction

[CPO 999 712-2]

Anonyme

CadêminhaPomba Rola

Elsie Houston

Ensemble folklorique non identifié

[DGD Records (Tratire) Queen of the Brazilian Folklore]

Robert Périer

Tu m’as donné Paris

Elsie Houston, chant

Orchestre non identifié

[Marianne Mélodie (2007)]

Moreira da silva

Implorar so a Deus

Kid Pepe e os Tangaras

[CD Frémeaux FA 077 3448960207720]

Anonyme

E Ora só

Elsie Houston, chant et percussion

[DGD Records (Tratire) Queen of the Brazilian Folklore]

Anonyme

Pontos de Santos : n°3 : Estrela do Mar

Elsie Houston, chant

Pablo Miguel, piano

[33 Tours RCA Victor LCT 1143]