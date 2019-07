Le Brésil, la Musique et le Monde : #04 Le nouveau voyage de Villa-Lobos à Paris (1927-1930)

Villa-Lobos habite à Paris de nouveau Place Saint Michel où il invite régulièrement tous ses amis. C’est en France qu’il compose beaucoup de ses « Chôros ». Deux concerts impressionnent le public : le 24 octobre et le 5 décembre à la Salle Gaveau avec la création des Chôros n°10 pour chœur et orchestre.

Les critiques parlent de « musique sauvage » une étiquette qui ne déplaît pas au compositeur au point qu’il accepte avec humour le récit fantaisiste de la journaliste Lucile Delarue-Mardrus. A Paris il rencontre Prokofiev et Diaghilev puis il rentre à Rio l’été 1930.

Générique : Corta Jaca : Banda de Câmara Anacleto de Medeiros. Chiquinha Gonzaga, arrangements. [Kuarup Discos 7 897019 001240]

Programmation

Henrique Alves de Mesquita

Ali Baba

Mauricio Carrilho, guitare - Toninho Carrasqueira, flûte - Nailor Proveta, clarinette - Luciana Rabello, cavaquinho

[Cari Records/Biscoito Fino B 600-1]

Anacleto de Medeiros

Morrersonhando

Mauricio Carrilho et Paulo Becker, guitares - Luciana Rabello, cavaquinho - Ronaldo do Bandolim, bandolim - Naomi Kumamto, flûte - Jorginhi do Pandeiro, tambour de basque

[Acari Records/Biscoito Fino B 600-1]

Luis de Souza

Clelia (Choro)

Hugo Pilger, violoncelle / Naomi Kumamoto, flûte

Mauricio Carrilho et Rogério Souza, guitares

Luviana Rabello, cavaquino

Jorginho do Pandeiro, tambour de basque

[Acari Records/Biscoito Fino Vol 4 BF600-10]

José Padilla

Paroles de Lucien Boyer et Jacques Charles

Ça c’est Paris chanté par Mistinguett

[Forlane 191173 3399240191737]

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°4 - pour trois cors et trombone basse

Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Grande Canarie

Adrian Leaper, direction

[ASV CD DCA 1150 0743625115024]

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°7

Ensemble Choros de Liège

Georges-Elie Octors, direction

[Ricercar 007010 5 400439 070103]

Heitor Villa-Lobos

Rude Poema

Sonia Rubinsky, piano

[Naxos 8557735 0747313273522]

Ancleto de Medeiros

Iara

Banda da Casa Edison

[Casa Edison Odeon R 108.111]

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°10 : Rasga o coracao

Orchestre et chœur de l’Etat de São Paulo

John Neschling, direction

[CD BIS-CD 520 7318590015209]

Heitor Villa-Lobos

MomoprecoceW 240 : Marche - pour piano et orchestre

Magda Tagliaferro, piano

Orchestre de la Radio Diffusion Française

Heitor Villa-Lobos, direction

[Frémeaux FA 5697 3561302569727]

Heitor Villa-Lobos

Choro n°5 W 207 « Alma Brasileira »

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533 0028947835332]

Heitor Villa-Lobos

Etude n°1

Andrés Segovia, guitare

[LP Decca DL 9638]

Heitor Villa-Lobos

Chôro n°8

Linda Bustani et Ilan Rechtman, pianos

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS CD-1450 7318590014509]