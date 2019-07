Le Brésil, la Musique et le Monde : #03 Blaise Cendrars et Heitor Villa-Lobos, l'improbable rencontre

Blaise Cendrars a bouclé le financement de son projet de film et en rentrant à São Paulo, en juillet 1924, il se trouve mêlé à la Révolution des Lieutenants. Paulo Prado le met à l’abri dans ses fazendas. A São Martinho il lui parle d’un autre fazendeiro quelque peu illuminé qui habite dans le « Morro Azul » et qui a découvert une nouvelle constellation dans le ciel brésilien ! Blaise franchit les montagnes pour le rencontrer. Un voyage qu’il a réinventé dans ses livres. Il rentre à Paris en septembre 1924 juste quand Villa-Lobos prépare son retour au Brésil en octobre. Le 25 janvier 1926 Blaise est de nouveau au Brésil. Au Carnaval de Rio il rencontre le musicien noir Donga qui l’initie au rituel afro-brésilien du Candomblé.

Villa-Lobos dirige partout des concerts. Blaise est obnubilé par la personnalité d’un tueur fou et veut le rencontrer avant de repartir en France.

Générique : Corta Jaca par laBanda de Câmara Anacleto de Medeiros. Chiquinha Gonzaga, arrangements. [Kuarup Discos 7 897019 001240]

Programmation

Marcelo Tupinambá

Pierrot

Alexandre Dias, piano

Enregistrement privé d’Alexandre Dias

www.marcellotupynamba.co

Henrique Oswald

Quatuor en sol Majeur, opus 26 : 4° mouvement : Adagio - piano, violon, alto et violoncelle

José Eduardo Martins, piano

Membres du Quarteto Rubio

[Musica de concerto MC 004]

Heitor Villa-Lobos

O Trenzinho do Capira

Orchestre Symphonique du Brésil

Isaac Karabtchewsky, direction

[Carrère CA 803/96423 3218030964231]

Henrique Oswald

Quatuor en sol Majeur, opus 26 : 2° mouvement : Andante con moto - piano, violon, alto et violoncelle

José Eduardo Martins, piano

Membres du Quarteto Rubio

[Musica de concerto MC 004]

Heitor Villa-Lobos

Saudades das Selvas Brasileiras (1927)

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533 0028947835332]

Heitor Villa-Lobos

Chôro n°3 : Pica-Pau Chœur d’Hommes et solistes de l’Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS 1520]

Heitor Villa-Lobos

Lenda do Caboclo

Magda Tagliaferro, piano

[EMI 5694782]

João da Baiana, Donga e Pixinguinha

Conversa de Crioulo (1955)

Donga, Pixinguinha & João da Baiana

Orchestre da Guarda Velha

[Frémeaux et Associés FA 159]

Heitor Villa-Lobos

Choro n°6

Orchestre Symphonique du Brésil

Isaac Karabtchevsky, direction

[Carrère CARR CA 96423]

Pedro de Sá Pereira

SuspiraNega, Suspira

Fernando Albuquerque

Fernando et le choeur du Jazz-Band Sul Americano Romeu Silva

José Francisco de Freitas / Carlos Bittencourt / Cardoso de Menezes

[78 Tours Odeon-Brasil (1925) 122219]

Baden Powell et Vinicius de Morães

Samba do Café

Vinicius de Morães, chant

Baden Powell, guitare

[LP 33 Tours Maracaná (Italia) 1982 CGD 25046]

Heitor Villa-Lobos

Rude Poema

Orchestre de la Radio Slovaque de Bratislava

Roberto Duarte, direction

[Marco Polo MAPO 8.223552]

Anacleto de Medeiros

Caprichosa

Joel Nascimento, bandolim

Mauricio Carrilho et Luis Flavio Acofra, guitares

Luviana Rabello, cavaquino

Jorginho do Pandeiro, tambour de basque

[Acari Records/Biscoito Fino BF600-10]