Le Brésil, la Musique et le Monde : #01 Chassés croisés sur l'océan

Blaise Cendrars se lie d’amitié avec tous ces artistes et devient leur cicérone.

Quant à Heitor Villa-Lobos, il séjourne Place Saint-Michel. Il donne ses premiers concerts dans la capitale française, rencontre ses invités français au studio de Tarsila à Montmartre, côtoie Blaise Cendrars avant de passer leur temps à se chasser / croiser sur l’océan au fil de leurs voyages. Et aussi dans cette émission : les premiers jours de Blaise Cendrars au Brésil.

Générique : Corta Jaca : Banda de Câmara Anacleto de Medeiros. Chiquinha Gonzaga, arrangements. [Kuarup Discos 7 897019 001240]

Programmation

Ave Maria ((Erotides de Campos)

Evandro do Bandolim, bandolim et son Ensemble régional : Carlos Poyares, Ivan Augusto Pires, José Pinheiro, José Reli, Lúcio França et Zequinha

[Discos Marcus Pereira CD-M-0003]

MareeloTupinambá

São Paulo Futuro par Alexandre Dias, piano

Archive d’Alexandre Dias

Instituto Piano Brasileiro

Extrait non commercialisé

Mareelo Tupinambá

Malandro

Roberto Szidon, piano

[Kuarup discos Kuar KLP 006]

O Urubu et o Gavião (Le vautour et l’épervier)

Pixinguinha, flûte avec Rogerio Guimarães et João Frazão, guitares - Nelson Aves, cavaquinho

[Frémeaux et associés FA 077]

Darius Milhaud

La Création du Monde, opus 81 : 1er mouvement

Orchestre non identifié de 19 solistes

Darius Milhaud, direction

[EMI 077775460421]

Proezas do Leandro

Evandro do Bandolim et son Ensemble régional

Luperce Miranda, bandolim

[Discos Marcus Pereira CD-M-0003]

Heitor Villa-Lobos

Noneto

The Concert Arts Ensemble et la Roger Wagner Chorale sous la direction de Roger Wagner

[Cherry Records ACMEM150CD 5 013929 315037]

Heitor Villa-Lobos

Suite pour voix et violon A 195 : 3. Sertaneja

Jill Gomez, soprano et Peter Manning au violon. Composition

[Hyperion CDA66257034571162577]

Heitor Villa-Lobos

A Prole do Bebê, Suite n°1 W 140 : Mulatinha : aboneca de borracha

Sonia Rubinski, piano

[Naxos 85544890636943448922]

Joaquim Antonio Barroso Neto

Minha Terra

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533]

Anonyme

Foi numa noitecalmosa

Lenita Bruno, mezzo-soprano

Orchestre dirigé par Leo Peracchi et harmonisation de Luciano Gallet

[Companhia Brasiliera de Discos IG 79.010]

Luciano Gallet

Tango Batuque

Orchestre Symphonique National du Brésil

Ligia Amadio, direction

[OSN-UNFF]

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°2 : 3. Adante Moderato

Orchestre Symphonique de São Paulo

Isaac Karabatchevsk-, direction

[Naxos 8.573829]

Felipe Duarte

O Garoto da Rua

Adelina Fernandes, soprano

Orchestre non identifié

[Tradisom (Portugal) Vol. IV / Columbia J 603]

Heitor Villa-Lobos

A Prole do Bebê, Suite n°1 W 140 : O Polichinelo

Arthur Rubinstein, piano

[His Masters Voice 1C 027 143 555 1]