Cuba, la musique et le monde #45 : 1941, le compositeur américain Aaron Copland à Cuba

Aaron Copland lui a réussi depuis des années à intégrer les grands compositeurs latino-américains dans ce concept de musique américaine du Québec à la Terre de Feu. Il décide de repartir au Mexique, au Brésil et à Cuba.

Alors que Manhattan devient un temple de nouvelle musique latina avec en particulier le génial Machito, le compositeur Aaron Copland continue à promouvoir aux Etats-Unis la musique des grands compositeurs latino-américains. A l’époque Serge Koussevitsky venait de l’engager au comme professeur à l’Académie d’été du Festival de Tanglewood (Massachussets). Copland y invitera les plus grands compositeurs latino-américains. A Cuba il est à nouveau fasciné par le Danzón cubain et il décide d’en composer un à sa manière, qui est créé à New York en 1942. Quant au Brésil il est enfin présent à Cuba avec l’arrivée à La Havane de la soprano brésilienne Bidu Sayão qui était devenue la grande diva du Metropolitan Opera de New York. Comme à son habitude le ténor italien Tito Schipa revient à Cuba dont il est tombé amoureux. Et enfin la saison du Philharmonique programme de plus en plus de musique germanique. Avec deux artistes d’exception : Le violoncelliste Emmanuel Feuermann et le baryton wagnérien Friedrich Schorr.

Frank Grillo, La Sopa de Pichón

Machito & his Afro-cubans

LP 33t Palladium - PLP 116

Aaron Copland, Salón Mexico

Marcella Roggeri & Marcelo Bratke, pianos

CD ETCETERA - KTC 1223

Ernani Braga, A Casina Pequenina

Bidu Sayão, soprano

Orchestre NN

CD VAI - VAIA 1171

Aaron Copland, Quiet City

London Symphony Orchestra

Dir Michael Tilson Thomas

CD Warner Classics – 6293552

Osvaldo Farrés, Tres palabras

Reynaldo Henríquez, chant

Orquesta casino de la Playa

CD Alma Latina - ALCD 702

Aaron Copland, Danzón Cubano

Marcella Roggeri & Marcelo Bratke, pianos

CD ETCETERA - KTC 1223

Rafael Hernández, Ahora seremos felices

Juan Arvizu (en Cuba – 1938)

Orquesta Casino de la Playa

CD The Feelin’ Club - Memorias de la Habana - Vol 9

Richard Wagner, La Walkyrie (extr.) :

-Adieux de Wotan

Friedrich Schor, baryton

Orchestre du Staatsoper de Berlin

Dir Leo Blech

LP 33t La Voix de son Maître - COLH 105

René Touzet, Cascabel

René Touzet, piano

CD Montilla – CDFM-3004

René Touzet, Has Dudado de mi

Tovador Codina, chant et guitare

LP 33 tours - GEMA L.P.G. 1104

Anton Dvorak, Rondo

Emanuel Feuerman, violoncelle

National Orchestral Association

Leon Barzin, Conductor (New York 1941)

Francisco Fellové, Mango Mangüe

Celia Cruz, chant

Sonora Matancera

LP 33 Tours - SEECO-124