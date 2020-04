Cuba, la musique et le monde > New York et la Naissance de la Salsa

C'est à New York, dans le Spanish Harlem à l’est et dans le West Side vers la 9ème et la 10ème avenue ou encore à Brooklynn que naît, à la fin des années 60 et au début des années 70, ce que les musiciens eux-mêmes ont appelé la Salsa. C’est son histoire que raconte cette émission...

Quartier de Hall's Kitchen © Marcel Quillévéré / CD Celia Cruz/Eddie Palmieri/LeBron Brothers / CD Richie Ray & Bobby Cruz/Roberto Sierra