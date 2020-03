Cuba, la musique et le monde > Les années 40 : La Havane était une fête !

Comme le Paris des années 20, on disait que La Havane était une fête en ces années 40... La Havane et New York sont également intimement liées à l’époque. Cet âge d’or de la musique à Cuba durera jusqu’au milieu des années 60.

CD Ernresto Lecuona/Helen Traubel-Lauritz Melchior/Miguelito Valdes / LP "La Habana era una fiesta" / Graciela Perez