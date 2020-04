Cuba, la musique et le monde > Le premier voyage de Stravinsky à la Havane

En 1945 Stravinsky réside aux Etats-Unis. Il vient d’acquérir la nationalité américaine. Et en 1946 il voyage pour la première fois à La Havane pour diriger l’Orchestre Philharmonique de La Havane. La presse à Cuba l’annonce à la une. Et ses concerts sont un succès à la fois artistique et mondain...

