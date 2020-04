Cuba, la musique et le monde > La Havane au milieu des années 50

En ce milieu des années 1950 la prospérité, l’effervescence culturelle, la vie nocturne animée attirent de plus en plus d’artistes étrangers à Cuba. D’Amérique Latine en particulier. Il y a un nombre de théâtres et de cinémas comme nulle part ailleurs sur le continent …

De haut en bas : Antonio Molina/Julian Orbon/Eduardo Mata / Teatro Marti © Marcel Quillévéré / Lezama Lima et les dîners de Bauta / Revue Ciclon