Cuba, la musique et le monde > L’exode des Licornes Bleues

Une émission où il est beaucoup question de séparations, de départs et de retours, alors que de plus en plus de Cubains tentent de quitter le pays. C’est aussi l’époque du procès du général Ochoa...

Le général Ochoa à son procès/embarcation prête au départ sur une côte cubaine/Revue Scherzo (Espagne) consacrée à Jorge Luis Prats / Silvio Rodriguez / CD Gloria Estefan/Leo Brouwer/ CD Compay Segundo