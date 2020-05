Cuba, la musique et le monde > Invocation à Yemanjá, Déesse de la Mer

Les années 90 et la création de l’opéra de Tania León « Scourge of Hyacinths » magnifié par la mise en scène de Bob Wilson à Genève en 1999. L’occasion de mieux connaître le vie de Tania León de La Havane au Dance Theatre de Harlem à New York.

Tania Leon & Wole Soyinka/Albita Rodriguez / Image de la représentation de Scourge of Hyacinths (1999) / CDs : Elena Burke/Paquito D'Riviera & Arturo Sandoval