Cuba, la musique et le monde #79 : Carnet de voyages : La Havane et Cuba Avril 2017

... Et aussi ceux qui reviennent : c’est le sujet du film Le Retour à Ithaque, tourné en 2014, à La Havane, par le Français Laurent Cantet, avec des acteurs cubains et en collaboration étroite avec l’écrivain Leonardo Padura.

Notre arrivée à La Havane, les déambulations à travers la ville, la rencontre avec des musiciens qui nous racontent leur ville et leur pays aujourd’hui.

L’émission débute donc par l’évocation du film de Laurent Cantet et aussi par la première comédie musicale de l’exil cubain, « Born to Rumba », créée à New York par des artistes cubains. L’arrivée à La Havane. Le premier contact avec deux (ou même trois) sociétés qui vivent côte à côte à Cuba. Tout pour les touristes et rien pour les cubains à part les nouveaux riches proches du pouvoir ? La Vieille Havane fraîchement restaurée où la splendeur côtoie les immeubles en ruines. Notre guide est Juan Piñera le directeur du département de composition à l’Université des Arts. Il nous fait rencontrer une génération de très jeunes compositeurs qui ont voulu jouer pour nous. La musique partout à Cuba et le jazz de Lopez Nussa. Il n’est plus interdit ou mal vu d’aller se recueillir dans les églises ou de célébrer des rituels de santería, dont le syncrétisme mêle entièrement les dieux chrétiens et africains. Dans les rues, de nombreuses femmes noires, vêtues de blanc, se rendent sans doute, ces jours-ci, à ces cérémonies.

La misère insoutenable des quartiers populaires où ne s’aventurent pas les touristes. Les théâtres populaires, aujourd’hui en ruines. Le gardien du théâtre Campoamor : un poète en son royaume. Le hip hop cubain et la répression. La rencontre avec le meilleur violoncelliste de Cuba Alejandro Martínez qui se confie avec courage au micro. Y compris sur les compositeurs si longtemps interdits à Cuba.

Bande annonce du film de Laurent Cantet, Le retour à Ithaque

DVD Orange Studio - Dist. Haut et Court (2014)

José Víctor Gavilondo, Escenas Stravinskianas

Trio Lecuona

Archive Radio CMBF (La Havane)

José Ordaz, Sans Titre

José Ordaz, guitare

Enregistrement privé

Ernán López Nussa, Contradanza

Ernán López Nussa et son ensemble

CD Velas Records (Brasil) – VLS 2006-2 - “From Havana to Rio”

Populaire anonyme, Canto a Elegguá

Ensemble « Sexto Sentido »

Sexto Records - 190394571146

Jorge Amado, Juegos del Oráculo

Jorge Amado, violon

Enregistrement privé

Juan Piñera, Concierto Paradisopour violoncelle et orchestre (extr.) :

-2ème mouvement

Alejandro martínez, violoncelle

Orchestre Symphonique National

Dir. Daiana García

Radio CMBF

Ernesto Oliva, Suite Sinco pa’ Changüiza

Liliane Vega, piano

Enregistrement privé de Ernesto Oliva & Liliane Vega

Ángel Yunier Remón Arzuaga, Pasa la Voz

Ángel Yunier, « El Crítico del Arte »

Grupo « Los Hijos que nadie quiso »

David Blanco, Yo soy el punto cubain

David Blanco, chant et piano

Et son ensemble

CD BIS Music (Cuba) - (2010)

Alejandro Martínez, Capricho Homenaje a Carlos Fariñas

Alejandro Martínez, violoncelle

Enregistrement privé de Alejandro Martínez

Marisela Verena, Raíces

Marisela Verena chant et guitare avec son ensemble

CD Pimienta Records - 245 360 589-

Julián Orbón, Tres Danzas sinfonicas (extr.) :

-N°2 Gregoriana

Orchestre Symphonique des Asturies

Dir Maximiliano Valdés

CD Fono Astur - FA CD 8785

Orlando del Valle, Coge este tumbao

Afro Cuban Project ensemble

Dir Orlando Del Valle

CD LUSAFRICA – 262712