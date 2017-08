Cuba, la musique et le monde #80 : Carnet de voyages : L’Adieu à La Havane

...Le contact de plus en plus étroit avec la réalité cubaine racontée par ses habitants et les amis musiciens font de nos promenades une initiation souvent très émouvante. Les Cubains se confient. Ils parlent du président Obama qui leur a donné confiance en eux. L’Obamamanía existe encore dans dans la ville !

L’émission débute donc par une chanson de Rey Montalvo, trovador respecté de tous.

Juan Piñera nous accompagne à travers les dédales de La Vieille Havane. La promenade a plus d’une fois un goût amer quand on voit les Cubains regarder de riches touristes dans le Luxueux hôtel Kempinski déguster des mets qu’ils ne pourront jamais se payer.

Puis nous arrivons à l’église San Felipe Neri, nouvelle salle de concert, siège du meilleur orchestre de Cuba : l’orchestre du Lyceum Mozartiano de La Havane dirigé par José Antonio Méndez qui nous accorde une interview durant une répétition. L’Orchestre est subventionné par le Mozarteum de Salzbourg et une aide de l’Europe et prépare une tournée aux Etats-Unis.

Il vient d’enregistrer trois Cds consacrés à trois jeunes compositeurs qui ont entre 28 et 30 ans. Ce qui nous sauve, disent les Cubains, c’est notre créativité. Trop de jeunes hélas quittent le pays. C’est le cas du merveilleux pianiste de jazz Alfredo Rodriguez qui s’est exilé aux Etats-Unis et qui, pour cette raison, n’a pas encore été invité à Cuba. L’émission s’achève par l’une des plus belles voix de Cuba, Luna Manzanares, et par l’œuvre d’une jeune compositrice noire tout à fait autodidacte qui s‘inspire des danses de son pays tout simplement. C’est la musique de notre au revoir à La Havane.

Rey Montalvo, Punto

Rey Montalvo, chant et guitare

CD Colibri, “Lares” (Cuba) - Co – 477 –

Juan Piñera, Libro de Música de la Ciudad Cleste (extr.) :

-Mouvement N°5

Edward Neeman, piano

Enregistrement privé de Edward Neeman et Juan Piñera

Iván Fernández, Capricho para la cuarta cuerda

Iván Fernández, violon

Enregistrement privé

W A Mozart, Concerto pour piano et orchestre N°21 en Do Majeur, K 467 (extr.) :

-III- Allegro Assai

Simone Dinnerstein, piano

Orquesta del Lyceum Mozartiano de La Habana

CD Sony Classical (USA) – 88985382442

W A Mozart, Symphonie N°38 en Ré majeur K 504 « Prague » (extr.) :

-1er mouvement

-3ème mouvement : Finale-Presto

Orchestre du Lyceum Mozartiano

Dir. Ronald Zollman

Enregistrement Lyceum Mozartiano de La Habana (Cuba)

Wilma Alba (texto : Federico García Lorca), Cinq chansons de Lorca (extr.) :

-Pórtico

Chœur JOCONDE (Joven Coro Nacional de España)

Dir Nuria Fernández Herranz

Produccion Televisual - I- TEK.España (Ateneo de Madrid, 25/07/2014)

Alfredo Rodriguez (D’après Compay Segundo),

-Chan Chan

-Guantanamera

Alfredo Rodriguez, piano et son ensemble

CD Mack Avenue - MAC 1109

Tony Ávila, Mi casa, mi pueblo

Tony Avila, chant et guitare

CD BIS Music (Cuba)

Juan Piñera, Apolón en la escalinata (extr.) :

-Deuxième partie

Orchestre de Heredia (Costa Rica)

Dir Eddie Mora

CD-Video Estudio Musitica S.A.

Teatro Eugene O’Neill (Costa Rica-2014)

Ileana Pérez, Alma de Güije (Extrait)

Momenta Quartett

Enregistrement privé du Momenta Quartet (USA)

Albert Hammond / John Bettis, One moment, in time

Luna Manzanares, chant

Orchestre NN

Video Luna Manzanares Compañía Discográfica (Cuba) - “Luna Manzanares sings W. Houston”

Jenny Peña, Son - Samba

Orchestre du Lyceum Mozartiano

Dir José Antonio Méndez Jenny Peña,

Enregistrement de l’Orchestre du Lyceum Mozartiano de la Havane