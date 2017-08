Cuba, la musique et le monde #78 : Fin de siècle à Cuba

...Les musiques de Carlos Fariñas et Aurelio de la Vega sont à l’unisson à nouveau avec l’actualité. Hélas, en 2003, malgré l’espoir suscité par le projet Varela, des journalistes « indépendants » et de nombreux dissidents sont incarcérés sans procès véritable.

L’émission débute par l’évocation de Paris qui accueille à nouveau des orchestres cubains comme dans les années 30 et l’arrivée de jeunes comme Raúl Paz.

La plus grande star cubaine Celia Cruz meurt dans le New Jersey. Une foule innombrable accompagne ses funérailles sur la 5ème Avenue à New York.

Dans l’île, la répression est toujours aussi impitoyable: Castro fait exécuter trois jeunes hommes qui on tenté de détourner un ferry. Le projet Varela d’Osvaldo Paya reçoit le prix Sakharov au Parlement Européen. Osvaldo Paya meurt dans des circonstances non encore élucidées.

A La Havane les Dames en Blancs défilent en silence tous les dimanches près d‘une église et sont molestées voire battues par les brigades d’intervention rapide.

C’est en 2009 que surgit avec courage le premier punk cubain contestataire Gorki Aguila. La même année lors concert de Juanes et Miguel Bosé, la chanson : « It’s Time to Change - Es tiempo de cambiar » est ovationné par plus d’un million de spectateurs.

Raúl Paz, Loco-Loco

Raúl Paz, chant

et son orchestre

CD Naïve - NV 47711

Carlos Fariñas, Concerto pour violoncelle et piano

-1er mouvement

Alejandro Martinez, violoncelle

Orchestre Symphonique National

Dir Daiana Garcia

Archives Radio CMBF

Aurelio de la Vega, Canciones transparentes

-Sueño despierto

Anne-Marie Ketchum, soprano- Viklarbo Chamber Ensemble

CD Raptoria - RCD 1011

Dino Fekaris y Freddie Perren, Por si acaso no regreso

Celia Cruz, chant

Et Orchestre NN

CD SONY - TRK-84132 / 2-498544

Alfredo Diez Nieto, Trio N°2 pour violon, violoncelle et piano

Fernando Muñóz, violon, Alain Perrara, (violoncelle)

Leonardo Gell (piano)

CD Colibri - COL181 (CD 2 )

Gorki Águila, El Comandante

Gorki Ávila & Porno para Ricardo

Archivo de Gorki Aguila (El Veraz.Com)

Orlando Jacinto García, Varadero Memories (extrait de 1’41)

Orchestre Philharmonique de Málaga

Dir José Serebrier

Roberto Valera, Suite Caribeña

- El Gran Tumbao

Camerata Romeu

Dir Zenaida Romeu

CD COLIBRI - COL 071 (Cuba) “Non Divisi”

Isolina Carrillo, Dos Gardenias

Ibrahim ferrer, chant

Rubén González, piano

Ry Cooder, guitare et les musiciens du Buena Vista Social club

CD World Circuit - WCD 050

Eduardo Morales Caso, Concierto de La Herradura

-2ème mouvement

María Esther Guzmán, guitare

Orchestre de l’Université de Grenade

Dir. Gabriel Delgado Morán

Humberto Jauma, Yo no sé que me pasa

Olga Guillot, chant

Orchestre d’Humberto Suárez

CD ASTRO - 7015/620

Ileana Pérez, Duendes Alados

-N°4 Hojas de Marfil

Flux Quartet

CD Albany Records TROY 987

Ileana Pérez, Wild Wisteria

-2ème mouvement

Julie Malkova, alto

Mickaele Granados, harpe

CD Albany Records TROY 987