Cuba, la musique et le monde #77 : Invocation à Yemanjá, Déesse de la Mer

L’émission commence par le premier disque de Albita Rodriguez que les Français ont applaudie dans Carmen la Cubana au théâtre du Châtelet, et par les retrouvailles en exil de grands jazzmen cubains notamment Paquito d’Rivera et Arturo Sandóval. La mort aussi d’un des plus grands poètes cubains, Gastón Baquero.

Avant de raconter la vie trépidante de la compositrice noire Tania León. De la création avec Arthur Mitchell du Dance Theatre of Harlem jusqu’à Genève en 1999 et la mise en scène par Bob Wilson de son opéra sur un livret de l’écrivain nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de Littérature, « Scourge of Hyacinths », « La Malédiction des Jacinthes de Mer ».

Albita Rodríguez, Habrá Música Guajira

Albita Rodríguez, chant

LP 33 tours AREITO LD-4628

Chucho Valdés y Paquito D’rivera, Epílogo, Mambo Influenciado, Claudia

Paquito D’Rivera, clarinette et saxo

Arturo Sandóval, trompette

CD Messidor CD 15805-2 “Reunion”

Juan Piñera, Trio Cervantino

-Puede que se recuerde a Erik Satie

Trio Concertante

CD Colibri - COL 249 - (Piñera)

Aurelio de la Vega, Variación del Recuerdo

North/South Chamber Orchestra

Dir Max Mifchitz

CD North/South - N/S R 1051

César Portillo de la Luz, Noche Cubana

César Portillo de la Luz, chant et guitare

CD Pentagrama (Mexico) - PCD 193

Tania León, Tumbao

Oni Buchanan, piano

CD Velvet Ear Records (888295073257)

Cadicamo y Cobián, El Ultimo café

Elena Burke, chant

Enriqueta Almanza, piano

Felipe Valdés, guitare

Tata Güines, tumbas

Junio Isel, bongos

CD Virgin – Sonora Cubana - 848572 2 6

Tania León, Horizontes

Orchestre NDR

Dir Peter Ruzicka

Tania León, Inura

Understanding

Son Sonora Ensemble

Dança Brasil Percussions

Dir Tania León

CD Albany Records TROY1284

Tania León, Scourge of Hyacinths (opéra)

-O Yemanjá

Bonita Hyman, mezzo

Todd Camburn, piano

François Guye, violoncelle

Enregistrement de la TSR au Grand Théâtre de Genève

Juan Piñera, Libro de Música de la Ciudad Celeste

- N°3

Edward Neeman, piano

Enregistrement privé de Edward Neeman et Juan Piñera

Victor Daniel, La Vida es un Carnaval

Celia Cruz et orchestre NN

CD AP (Amores Perros) - 524 933-2 (650)