Cuba, la musique et le monde #76 : Fraise ou Chocolat ?

...En 1991, Rien ne s’arrange : le gouvernement cubain déclare que les années qui viennent seront une « Période de restrictions graves ». C’est dans cette ambiance surréaliste que sort en 1994 le film cubain qui sera le plus célèbre de toute la production de l’Institut du Cinéma Cubain : Fraise et Chocolat de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío.

Le film Fraise et Chocolat connaît un succès mondial mais est interdit pendant 20 ans à la télévision cubaine. Sa sortie coïncide avec des temps de disette et crise économique sans précédent. Les difficultés sont innombrables pour la population.

….Le 13 juillet 1994, les autorités font couler, non loin des côtes, un remorqueur dont s’étaient emparé des familles pour s’enfuir. Il y aura 37 morts dont 10 enfants. Des milliers de personnes investissent alors le front de mer pour protester aux cris de « Libertad ». Un film clandestin a été tourné. On sait qu’à Cuba seules les manifestations officielles sont autorisées. Elles sont même quasiment obligatoires sous peine de risquer de perdre son emploi. Toute manifestation non officielle est violemment réprimée mais celle-ci l’a été de manière si brutale que les Cubains en parlent encore aujourd’hui et de manière ouverte, comme d’une fracture irrémédiablement ouverte entre les dirigeants et le peuple.

On comprend mieux pourquoi ces années-là plusieurs compositeurs s’inspirent de thèmes religieux ou spirituels. Durant l’été 1994, 35 0000 balseros, les Boat people cubains, ont quitté leur pays pour la Floride. Un grand nombre hélas n’est jamais arrivé.

Lupe Yolí, Guanguancó Bembé

La Lupe, chant

Chœur NN

LP 33 Tours Ti Co Records - LP-1192

Tomas Guttiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, Fresa y Chocolate

Bande annonce (extrait : 0’22)

Jorge Perrugoría & Vladimir cruz, acteurs

DVD CONACULTA (México)

José María Vitier, Fresa y Chocolate

-Thème du film

José María Vitier, piano

CD Milan Records - 74321-25564-2

Calixto Alvarez, Requiem Osún

-Lacrimosa

Chœur Kromática de Guadalajara (España)

Dir Elisa Gómez

CD SGAE (España) - KRMTK 09042016

Aurelio de la Vega, Adiós (extrait)

Orchestre National de la Radio Polonaise

Dir David Oberg

CD North/South Recordings - N/S R 1051

Guido López Gavilán, Guayaboso

Chœur de l’Université des Amériques de Puebla (Mexique)

Dir Gisela Crespo

CD UDLAP – Universida de las Américas de Puebla-Mexique

Orestes y Israel Lopez, Club Social de Marianao

Israel « Cachao » López, contrebasse

Néstor Torres Flûte

Paquito D’Rivera clarinette

Orch. Dir Israel López

CD Crescet Moon/Epic - EK 64320

Gonzalo Rubalcaba, Regreso feliz

Gonzalo Rubalcaba, piano

Grupo Proyecto

LP 33 Tours AREITO Egrem (Cuba) - LD-4375

Beatriz Corona, Penas

Chœur de Chambre

Dir Alina Orraca

Alfredo Diez Nieto, Quinteto para cuerdas

-3ème mouvement allegretto

Camerata Romeu

Dir Zenaida Romeu

CD Colibri “Raigal” - DC 2013-10 C

Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, Veinte Años

Omara Portuondo y Compay Segundo, chant

Ry Cooder, guitare

Et les musiciens du Buena Vista Social Club

CD World Circuit production - WCD 050

Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, De Camino a la Vereda

Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, chant

Ry Cooder, guitare

Et les musiciens du Buena Vista Social Club

CD World Circuit production - WCD 050

Rubén González, Pueblo Nuevo

Rubén González, piano

Ry Cooder guitare

Et les musiciens du Buena vista Social Club.

CD World Circuit production - WCD 050