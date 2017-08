Cuba, la musique et le monde #75 : L’exode des Licornes Bleues

...Son exécution crée une fracture irréparable entre le pouvoir et le peuple. Une chanson « La Licorne Bleue » devient la chanson de ceux qui s’en vont.

Alors qu’en 1975, Cuba vit à nouveau une période spéciale de privations, selon la terminologie officielle, ceux qui sont partis n’oublient pas leur famille restée au pays et parviennent à les aider. Ceux de Miami en particulier. L’émission débute ainsi avec le garnd succès de gloria Estéfan « Mi Tierra ».

Pendant ce temps l’hémorragie de la population continue à Cuba. Les familles sont de plus en plus déchirées. Et une chanson de Silvio Rodriguez devient à son insu, à Cuba, la chanson de la séparation: « La Licorne bleue est partie bleue. Je l’ai perdue ».

Le procès du général Ochoa est diffusé par la télévision.

Du côté de la musique, c’est le compositeur Carlos Fariñas qui est le plus à l’unisson avec la triste réalité à Cuba. Même Leo Brouwer est très affecté par la situation. Il s’établit bientôt à Cordoue en Espagne. A New York Julián Orbón, en exil, compose son œuvre la plus sombre, l’un de ses grands chefs d’œuvre, la Partita N°4 pour piano et orchestre.

Et c’est en cette période si sombre que Compay Segundo compose sa chanson la plus lumineuse : « Chan Chan ».

Emilio Estéfan, Mi Tierra

Gloria Estefan, chant

Cachao à la contrebasse

CD EPIC EPC 473799 1

Andrés Alén, Danzón Legrand

Duo Pro Musica

CD Unicornio UN-CD 8001 - “Miradas Furtivas”

Silvio Rodríguez, Unicornio Azul

Silvio Rodríguez, chant

José María Vitier, piano

LP 33 tours AREITO - LD-4019

Leo Brouwer, El Decamerón Negro (extr.) :

-1-La harpe du Guerrier

Nadia Gerber, guitare

CD privé de Nadia Gerber

Leo Brouwer,Concerto de Toronto pour guitare et orchestre

Leonardo de Angelis, guitare

Orchestre Sumphonia Perusina

Dir Leo Brouwer

CD Quadrivium - SCA 020

José D. Quiñones, Mi Cocodrilo Verde

Celia Cruz, chant

Sonora Matancera

LP 33 Tours SEECO - SCLP 92 000

Héctor Angulo, Cuarteto N°2 pour violon, violoncelle, alto et guitare

Robby Faverey, guitare

Rami Koch, violon

Zoltan Denyacs, alto

Henk Lambooy, violoncelle

Archives de la Radio CM

Carlos Fariñas, Alta Gracia

Jorge Luis Prats, piano

CD DECCA - 478 2732

Julián Orbón, Partitas N°4 pour piano et orchestre

Tedd Joselson, piano

Orchestre de la Radio de Francfort

Dir Eduardo Mata

Joaquín Nin Culmell, Tres Danzas Cubanas

Marcel Worms, piano

CD ZEFIR - ZEF 9613

Francisco Repilado, Chan Chan

Compay Segundo

Eliades Ochoa

CD Word Circuit - WCD 050

Juan Blanco, Cirkus Toccata

Musique électro-acoustique

CD Innova 248