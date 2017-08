Cuba, la musique et le monde #74 : Reinaldo Arenas, avant la nuit

...Il avait très tôt rejoint Fidel Castro et les guérilleros dans les montagnes avant d’être violemment persécuté par le pouvoir. A travers sa vie et cet opéra, sont racontés plusieurs événements graves de l’histoire de la Révolution cubaine.

L’émission débute par le premier grand film de l’exil cubain à New York, « El Super » avec une superbe musique d’Enrique Ubieta. Quant à l’opéra de Jorge Martín, « Before Night Falls », il suit les événements que raconte Reinaldo Arenas, depuis son enfance, très pauvre, à la campagne, jusqu’à son arrestation suite à la publication d’un de ses romans en France, son procès et enfin sa fuite. Après l’occupation de l’Ambassade du Pérou par plus de 10 000 Cubains le gouvernement décide d’ouvrir le port du Mariel pour tous ceux qui veulent quitter le pays. Reinaldo parvient à se mêler aux 125 000 candidats à l’exil, en avril 1980. Il est mort du sida en 1990 à New York.

L’Opéra connaît un succès impressionnant à Fort Worth Opera au Texas et en mars dernier au Florida Grand Opera où il a reçu une standing ovation.

Enrique Ubieta, El Super

Virgilio Marti, Hansel Martínez & Raúl Alfonso, chant

Chamber Orchestra

Dir Enrique Ubieta

LP 33 tours Kil Records Inc. - K-716

Carlos Fariñas, Punto y Tonada

Camerata Romeu

Dir Zenaida Romeu

CD Magic Music - C-0029-3

Aurelio de la Vega, Adiós

Orchestre National de la Radio Polonaise

Dir David Oberg

CD North/South Recordings - N/S R 1051

Jorge Martín, Before Night Falls (opéra)

-Prélude

-Acte 1 - Scène 4 et début scène 5

-Acte 1 - Scène 6

- Acte 1 - Trio « Our unhappy island »

- Acte 1 - Chorus « Dark and ancient fortress »

- Final acte 1 - « So now I’m a free man ?

-Acte 2 - Duet Rey et Lázaro

-Acte 2 -El Mariel

-Acte 2 – Scène finale

Wes Mason, baryton

Javier Abreu, baryton

Jonathan Blalock, ténor

Jesús García, ténor

Seath Mease Carico, baryton

Orchestre du Fort Worth Opera

Direction Joseph Illick

Alfredo Diez Nieto, Gran Sonata

Leonardo Gell, piano

Double CD Colibri – 181 – (CD 1)

, © Marcel Quillévéré