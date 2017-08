Cuba, la musique et le monde #73 : New York et la Naissance de la Salsa

L’émission débute par la première comédie musicale « chicana » créée à Los Angeles puis à New York. Le titre : Zoot Suit. L’œuvre a un tel succès qu’elle est reprise le 25 mars 1979 au Winter Garden de Broadway. Vers le milieu des années 60, plusieurs marques de disques contribuent à la renaissance d’une nouvelle musique populaire cubaine et portoricaine à New York, notamment le Label FANIA, De l’est à l’ouest de Manhattan, à Brooklynn, à Queens, au New Jersey l’apparition de la salsa donnent une nouvelle vie aux Barrios.

C’est le célèbre « Bestial Sonido » de Richie Ray et Bobby Cruz qui lance internationalement la salsa. Sans oublier la cubaine Celia Cruz déclarée Reina de la Salsa lors de la création d’un opéra-salsa au Carnegie Hall de New York. A Porto Rico le compositeur Roberto Sierra s’en inspire pour sa troisième symphonie.

Alors que la salsa bat son plein dans les Etats-Unis, et en Amérique Latine elle n’a toujours pas droit de cité à Cuba. Il faudra attendre les années 80 pour qu’elle soit autorisée et que l’orchestre des Van Van s’en empare avec un succès inouï.

