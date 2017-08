Cuba, la musique et le monde #72 : Les écrivains et les musiciens dans la tourmente

...Quant à la geste révolutionnaire d’Ernesto Guevara elle fait l’objet de nombreuses chansons. Mais la réalité est loin de l’icône christique du guérillero martyr.

L’émission débute par la chanson de Carlos Puebla qui célèbre le départ du Che Guevara en Bolivie. En 1965, à La Havane, est créée une comédie musicale qui fait un grand succès, Un Día en el Solar, Un Jour dans le Solar, une comédie musicale insolente qui se moque des dérives de la Révolution.

La très officielle Casa de las Américas décerne son prix en 1966 à La Nuit des Assassins de José Triana, auteur dramatique né en 1931. La Lupe chante « Puro Teatro » avant d’être contrainte à l’exil pour cause d’immoralité et de déviationnisme idéologique !

Le 27 avril 1971,a lieu le procès de l’écrivain Hebrto Padilla, procès qui va faire douter le monde entier du caractère humaniste de la Révolution cubaine et qui va inquiéter tous les artistes cubains y compris les musiciens.

Le pianiste chanteur noir Bola de Nieve meurt au Mexique. Carlos Fariñas compose une musique où sourd une rage profonde, pour le Penthésilée de Kleist.

Les funérailles de l’écrivain Virgilio Piñera ont lieu sous haute surveillance, le compositeur Carlos Borbolla est ostracisé. Les Cubains adorent l’orchestre des Van Van et leurs jeux de mots très critiques que tout le monde décryptent instantanément.

