Cuba, la musique et le monde #71 : 1963, le séjour d’Allen Ginsberg à La Havane

L’émission commence par la Guantanamera chantée par Pete Seeger à New York, une version dont il s’est approprié à tort la paternité. Celle-ci en revient à Julián Orbón qui s’est exilé à New York où il compose ses chefs d’œuvres. En 1963 Ernesto Lecuona s’exile aussi en Espagne. Il meurt à Tenerife en novembre. Pendant ce temps le gouvernement cubain reprend la campagne d’alphabétisation commencée en 1937, puis continuée par les Présidents dans les années 40, mais c’est un semi-échec. Il continue aussi, dans la lignée des gouvernements précédents, à créer des écoles dans tout le pays, et à développer le système de santé qui sera exemplaire pendant de nombreuses années. Ernesto Guevara est abandonné de tous y compris de ses guérilleros dans le maquis bolivien où il est exécuté 10 octobre 1967. Les musiques sont à l’unisson de ces temps troublés : les œuvres de Carlos Fariñas surtout, et les chansons de la contralto noire Freddy contrainte à l’exil comme celles de Pablo Milanés, ardent révolutionnaire, enfermé dans les sinistres camps de l’UMAP, une détention dont il parle, enfin, en 2015 à la presse étrangère.

Joseíto Fernández (arrangement Julián Orbón), Guantanamera

Pete Seeger, chant et guitare

LP 33 tours Columbia (CBS) - CS 8901

Julián Orbón, Partita N°1 pour clavecin (extr.)

-dernier mouvement

Rafael Puyana, clavecin

LP 33 Tours Philips - 6505001

Ernesto Lecuona, El Sombreo de Yarey (extr.) :

-Moderato

Thomas Tirino, piano

CD BIS Music - 774 - VOL 2

Ernesto Lecuona, Recordar

Sara Escarpenter, soprano

Ernesto Lecuona, piano

LP 33 Tours – Barclay – 28.020

Joaquín Nin Culmell, Diferencias

Louisville Orchestra

Dir Jorge Mester

LP 33 Tours – Louisville - LS 761 S

Gisela Hernandez (texte de Fina García Marruz), ¿Como Vendrás ?

Yolanda Fernández, soprano

Emma Norka Ruiz, piano

Carlos Fariñas, Canción Triste

Francisco Gomes, guitare

(Enregistrement privé de F Gomes)

Gabriel Ruiz, La cita

Freddy, chant

Orchestre de Humberto Suárez

CD Antilla - 50

Julián Orbón, Partita n°2

Rafael Puyana, clavecin

Musiciens du London Symphony Orchestra

LP 33 tours Philips – 6505001

Harold Gramatges,Como el caudal de la Fuente (extr.) :

-Como son

Anton Machleder, guitare

CD La Tapa - “Guitarra de Cristal”

Leo Brouwer, Etudes pour guitare (extr.) :

- N°1 – N°3 – N°4 – N°5

Anton Machleder, guitare

CD La Tapa - “Guitarra de Cristal”

Pablo Milanés, Para vivir

Pablo Milanés, voix, guitare

Orchestre NN

LP 33 tours EGRM - LD 3556