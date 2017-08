Cuba, la musique et le monde #70 : La Havane en Révolution

...L’armée est définitivement battue, Batista prend la fuite la nuit du 31 décembre 1958, Fidel Castro et les Barbudos entrent à La Havane en janvier. Et dans le tumulte révolutionnaire, les concerts et spectacles continuent vaille que vaille.

En 1958, on parle de deux compositeurs cubain hors norme : Julián Orbón, reconnu internationalement, et Carlos Borbolla enfin sur le devant de la scène à Cuba, mais vite condamné au silence en 1959, car trop libertaire sans doute. Les concerts reprennent en 1960. Igor Markevitch est le chef attitré du Philharmonique de La Havane jusqu’en mars 1958. Un orchestre dissous et remanié qui devient l’Orchestre National. Son premier succès a lieu lors de la création en 1961 du ballet intégral La Rebambaramba composé en 1928 par Amadeo Roldán sur un livret de Carpentier.

Parmi les grands interprètes qui viennent à Cuba : la pianiste espagnole Alicia de Larrocha, les cantatrices Giulietta Simionato, Elisabeth Schwarzkopf et Renata Tebaldi qui est la prima donna de la dernière grande saison lyrique havanaise.

Georges Bizet, Les Pêcheurs de Perles (extr.) :

-Air de Nadir

Leopold Simoneau, ténor

Orchestre des concerts Lamoureux

Dir Jean Fournet

CD Philips classics - 0289 462 2872 2

Leo Brouwer, Tres Danzas Concertantes (extr.) :

-N°1 Allegro

Alvaro Pietri, guitare

Ensemble Amati de Montréal

Dir Raymond Dessaints

CD Analekta Fleur de Lys - FL 2 3082

Isidro Nogueras, El Televisor

Lola Flores, chant

Orchestre NN

CD Vampi Soul - Vampi 134

Julián Orbón, Concerto grosso para cuarteto de cuerdas y Orquesta (extr.) :

1° movimiento

Cuarteto Latinoamericano

Orchestre Simón Bolívar de Caracas

Dir Eduardo Mata

CD Dorian Records - DOR 90178

René Touzet, La Noche de Anoche

Olga Guillot, chant

Orchestre dir René Touzet

CD Alma Latina - ALCD 704

Julián Orbón, Danzas Sinfónicas (extr.) :

4-Danza Final

Orchestre Symphoniques des Asturies

Dir Maximiliano Valdés

CD Fono Astur - FA CD 8785

Carlos Borbolla, Danza N°4

Ulises Hernández, piano

CD Colibri- Col 248

Carlos Borbolla, Tres Bailables Manzanilleros (extr.) :

-N°1 Pancho Solo

Camerata Romeu

Dir Zenaida Romeu

CD Colibri “Raigal” - Col 045

Julián Orbón, Tres Cantigas del Rey

Heather Harper, soprano

Rafael Puyana, clavecin

Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Londres

Dir Antal Dorati

LP 33 Tours Philips - 6505 001

Amadeo Roldán, La Rebambaramba (extr.) :

-La Comparsa Lucumi

-La Culebra

-Final

Chœur et Orchestre national de Cuba

Dir Gonzalo Romeu

CD Egrem - 0556

Julio Gutiérrez, Tengo el Diablo en el Cuerpo

La Lupe, chant

Orquesta de Felipe Dulzaides

CD Fania – Código - 8 46395 07132

Juan Blanco, Desde su voz amada

Composition électro-acoustique

LP 33 Tours AREITO Cuba) - LD 3809

Cora Sánchez Agramonte, Brisa Tropical

Elena Burke, chant

Orchestre d’Eddy Gaitan

LP 33 tours RUMBA Records - RLP 55555