Cuba, la musique et le monde #69: 1955-1958 : les dernières années de Batista

...D’ailleurs en cette période troublée très peu de Cubains prennent pour l’instant le chemin de l’exil.

Les journaux cubains consacrent de nombreux articles à la promotion du tourisme local. Ils incitent les Cubains à mieux connaître leur pays. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, un voyage à Cuba ou dans les Antilles est de plus en plus à la mode. D’ailleurs, les Caraïbes entrent en scène avec force à Broadway avec West Side Story. Et les grands chanteurs américains (y compris les chanteurs d’opéra) se produisent dans les grands cabarets havanais: Nat King Cole, Robert Merril, Helen Traubel.

Malgré la tension palpable dans la ville de La Havane, le public ne déserte pas les salles de spectacles et les concerts et les soirées d’opéra font le plein. Igor Markevitch est le chef attitré du Philharmonique de La Havane.

Que de grands artistes en 1957 : le ballet français de Janine Charrat, le pianiste Wilhelm Kempf Puis Christian Ferras ovationné. Du côté des grands chanteurs d’opéra : Fedora Barbieri, Renata Tebaldi en diva assoluta et deux grandes chanteuses de l’Opéra de Vienne : Hilde Gueden et de Lisa della Casa. Quant aux musiciens cubains, le compositeur Julián Orbón continue une belle carrière internationale et le jeune Aurelio de la Vega compose la première œuvre dodécaphonique d’importance à Cuba. Au milieu d’une répression féroce, la Société culturelle Nuestro Tiempo et le parti communiste, dont elle est très proche, ont pignon sur rue durant toute la dictature de Batista jusqu’à la victoire de la Révolution. Une ambiguité symptomatique de la dictature de Batista...

Manuel Torrente / Salvador López, Así es mi suelo cubano

Luis Carbonell, récitant

Numidia Vaillant, piano

Trio Antillano

LP 33 tours KUBANEY - MT 102

Leonard Bernstein, West Side Story (extr.) :

-Mambo

Orchestre Simón Bolívar de Caracas

Dir Gustavo Dudamel

CD Deutsche Grammophon B001 1340-02

Osvaldo Farrés, Tres Palabras

Nat King Cole, chant

Orchestre de Gonzalo Romeu

CD EMI - IBER-EP-39

Harold Gramatges, In Memoriam Frank País

Orchestre Symphonique National de Cuba

Dir Manuel Duchesne Cuzán

LP 33 tours EGREM - LD-4219

Richard Strauss, Arabella (extr.) :

-Aber das Richtige

Lisa della Casa (Zdenka)

Hilde Gueden (Arabella)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dir Georg Solti

LP 33 Tours LONDON Records - A-4412

Jacques Ibert, Angélique

-extraits

Solistes, chœur et Orchestre Théâtre Massimo de Palerme

Dir Yoram David

CD Warner Fonit - 8573 83513-2

Julián Orbón, Himnus ad Galli Cantum

Dorothy Renzi, soprano

Ensemble orchestral dirigé par Carlos Surinach

LP 33 Tours Heliodor - H / HS 25037

Pérez Prado, Patricia

Pérez Prado et son orchestre

LP 33 Tours RCA – 75456

Aurelio de la Vega, Quatuor à cordes en mémoire d’Alban Berg (extr.) :

-1er mouvement

Cuarteto Latinoamericano

Archives privées du Compositeur

Philippe Gérard / Jacques Larue, Heaven have Mercy (Miséricorde)

Edith Piaf, chant

Orchestre et chœur dir Robert Chauvigny

CD Fantastic voyage - Edith Piaf à Carnegie Hall 1957

Julián Orbón, Tres Danzas Sinfónicas (extr.) :

-3-Declamatoria

Orchestre Symphoniques des Asturies

Dir Maximiliano Valdés

CD Fono Astur - FA CD 8785

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein, State Fair (extr.) :

-It’s a grand Night for singing

Helen Traubel, soprano

Orchestre Dir Richard O’Connell

78 Tours Columbia - 17510-D (Col 37516)