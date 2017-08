Cuba, la musique et le monde #68: New York, Paris, Bruxelles, Madrid, La Havane, la musique et le monde

... Sans oublier les compositeurs cubains, Natalio Galán, Gisela Hernández, Carlos Fariñas et le populaire Patato Valdés avec Brigitte Bardot !

La comédie musicale à Broadway se remet à l’heure latino-américaine avec Damn Yankees en 1955. Eartha Kitt chante au cabaret de l’Hôtel National de La Havane et Sarah Vaughan au Sans Souci. Les Parents Terribles de Jean Cocteau obtiennent un grand succès au Théâtre, tandis que débarquent Maurice Chevalier, Annie Cordy, Jacqueline François et Patachou dans les grands cabarets havanais. De nouveaux compositeurs cubains se font connaître aux Etats-Unis et à Cuba comme Natalio Galán, Paul Csonka et Carlos Fariñas. La saison symphonique accueille la grande soprano espagnole Pilar Lorengar qui vient de remporter de grands succès à Aix-en-Provence, Londres et Salzbourg.

Quant à Fidel Castro il quitte Mexique le 24 novembre 1956 dans la nuit, sur un bateau qui porte le nom américain de « Granma », la « Grand Mère » et débarque à Cuba le 2 décembre à l’aube. La guerre de guérilla va commencer...

