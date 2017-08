Cuba, la musique et le monde #67: La Havane au milieu des années 50

Le chanteur Colombien Nelson Pinedo qui est émerveillé en arrivant à la Havane en ce milieu des années 50. La Société Culturelle « Nuestro Tiempo » n’a cessé de croître et fête son 5ème anniversaire en 1955. Le compositeur Harold Gramatges nous en parle. Une nouvelle revue littéraire voit le jour, Ciclón, fondée par Virgilio Piñera. Le Théâtre est de plus en plus dynamique. La création à la Havane des Bonnes de Genêt fait l’effet d’une bombe : gros succès qui décidera de l’avenir du dramaturge José Triana. La vedette Rosita Fornés est sans cesse à la TV et au théâtre Martí et le chanteur andalou Antonio Molina est enfin autorisé à quitter l’Espagne pour chanter à Cuba. A La Havane, Ernesto Lecuona crée sa Rapsodie Cubaine. Enfin lors du premier Festival de Musique Latino-américaine à Caracas, le compositeur cubain Julián Orbón est primé. Il devient le compositeur le plus renommé internationalement. Et Lezama Lima lui rend hommage lors d’un dîner qu’il organise à Bauta.

José María Peñaranda, Me voy pa’ la Habana

Nelson Pinedo, chant

Sonora Matancera

CD SEECO - D 16093

Harold Gramatges, Suite Cubaine pour enfants (extr.) :

- Habanera

- Son

Roberto Urbay, piano

CD EGREM-Actual Records - 82 2001/16

Rudy Verdejo, Pregúntale a la Luna

Rosita Fornés y Armando Bianchi, chant

Orquesta Riversida

Dir Pedro Vila

CD SIKO (Canada) - CD 5140

Aurelio de la Vega, Elegía

Orchestre de la Radio Polonaise

Dir David Olberg

Luis Yañez y Rolando Gómez, Oh Vida

Beny Moré, chant y su Orquesta Gigante

CD Alma Latina - ALCD 704

Julián Orbón, Tres Versiones Sinfónica

-1er mouvement

-2ème mouvement

-3ème mouvement

Orchestre Simón Bolívar de Caracas

Dir Eduardo Mata

CD Dorian - DOR 90179

Robert Schumann, Dichterliebe (extr.) :

-Ich grolle nicht

Cesare Siepi, basse

Leo Taubman, paino

CD ORFEO (Salzburger Festspiele) - C744071B

Antonio Molina, Te trae de Cuba el Indiano

Antonio Molina, chant

Lorenzo Aparicio, guitare

CD ODEON - 50999 268516 2 4

Ernesto Lecuona, Rapsodia Cubana

Michael Tirino, piano

Orchestre de la Radio Polonaise

Dir Michael Bartos

CD BIS Records - BIS-CD-794 (VOl 3)