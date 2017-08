Cuba, la musique et le monde #66: 1954 : Manuel Rosenthal à La Havane

A La Havane, Manuel Rosenthal s’installe dans un immeuble du quartier du Vedado dont il aime beaucoup les petites villas très élégantes. Il rencontre Erich Kleiber qui vient de donner son dernier concert à Cuba et lie amitié avec le compositeur cubain Harold Gramatges et avec le violoncelliste argentin Adolfo Odnoposoff.

Après les répétitions et les concerts il ne manquait pas d’aller au bar restaurant « El Carmelo » juste en face du Théâtre Auditorium. Il nous raconte son voyage à Camagüey et Trinidad et l’ambiance dans cette Havane où la dérive dictatoriale de Batista devient oppressante...

Facundo Rivero, Ni na’, ni na’

Facundo Rivero et son orchestre

LP 33 Tours RCA Victor - LPM-1081

Gisela Hernández, Cubanas para piano (extr.) :

N°3-Guajira

Juana Zayas, piano

CD Music & Arts Programs of America, Inc. - CD-1069

Edgardo Martín, Sonera N°2

Orchestre Symphonique National

Dir Leo Brouwer

CD EGREM – 0423

Harold Gramatges, Serenata (extr.):

-1er et 3ème mouvement

Camerata Romeu

Dir Zenaida Romeu

CD Colibri “Raigal” - COL 045

Harold Gramatges, Serenata (extr.)

-2ème mouvement

Orchestre Symphonique National

Dir Roberto Sánchez Ferrer

CD EGREM “Clasicos Cubanos” - Vol 4

Aurelio de la Vega, Leyenda del Ariel Criollo

Rowena Hammil, violoncelle

Françoise Regnat, piano

Archives du Compositeur

Edgardo Martin, Concerto pour harpe

- (extrait)

Margarita Montero, harpe

Orchestre philharmonique de La Havane

Dir Manuel Rosenthal

Archives de la Radio CMBF

Hugo Wolf, Lieder du Spanisches Liederbuch (extr.):

-Was zsoll der Zorn

-Herr, was trägt der Boden hier

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Wilhelm Furtwängler, piano

LP 33 Tours Seraphim – 60179

René Touzet, Danzas Cubanas

-Entre La y Ré

René Touzet piano

CD Montilla - CDFM-3004

Beny Moré, Qué bonito y sabroso

Beny Moré et son orchestre

CD RCA BMG Cuban Originals – Beny Moré