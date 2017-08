Cuba, la musique et le monde #65: 1953 : les Amériques à Cuba

...Suivis de près par les musiciens latino-américains et les grands chanteurs des Etats-Unis. Quant à la musique populaire, le cha cha cha est plus populaire que jamais aux Etats-Unis.

Vienne et Berlin sur le devant de la scène : les billets s’arrachent pour les récitals d’Erna Berger et d’Imgard Seefried. Comme pour les concerts dirigés par Heitor Villa-Lobos en décembre 1953. Le grand pianiste chilien Claudio Arrau va devenir un habitué des concerts havanais. Côté chant c’est toujours l’excellence : le baryton noir Lawrence Winters qui vient d’enregistrer Porgy and Bess est ovationné au Théâtre Auditorium tout comme la Mexicaine Oralia Dominguez dans le rôle de Carmen.

Quant à la musique populaire, le cha cha cha fait des émules aux Etats-Unis en la personne du pianiste de jazz Joe Loco. De New York à Los Angeles, le pianiste et compositeur René Touzet s’y met aussi, à la tête de son orchestre.

Deux grandes figures de la musique espagnole brûlent les planches : la sévillane Estrellita Castro et le ballet de Pilar López, sœur de la légendaire Argentinita, la grande amie de Lorca.

Manuel Esperón, Baljú Jarocho

Jorge Negrete & Trio Calaveras

CD IM Discos - IMI-1049

Richard Strauss, Ständchen

Imgard Seefried, soprano

Erik Werba, piano

LP 33 Tours Deutsche Grammophon LPEM 19 050

Heitor Villa-Lobos, Bachianas N°8 (extr.)

-Toccata

Orchestre de la Radiodiffusion française

Dir Heitor Villa-Lobos

CD EMI - CZS 767229 2 PM 664

Adolfo Guzmán, No Puedo Ser Feliz

Bola de Nieve, chant et piano

CD Musica del Sol - MSCD – 7037

Carl Maria von Weber, Konzertstück en Fa mineur Op 79 (extr.)

-N°2 Allegro appassionato

Claudio Arrau, piano

Orchestre de Chicago

Dir Désiré Defauw

LP CAMDEN - CAL 191

René Touzet, Loco Cha Cha Cha

René Touzet et son orchestre

LP 33 tours Crescendo Records - GLP 2000

René Touzet, Zapateo Cubano

René Touzet, piano

CD Montilla Records - CDFM-3004

George Gershwin, Porgy and Bess (extr.) :

-I got plenty of Nothing

Lawrence Winters

Chœur et Orchestre dirigé par Lehman Engel

CD Naxos - 8110287-88

Georges Bizet, Carmen (extr.) :

-Air des Cartes

Oralia Dominguez

Orchestre de l’Opéra de Munich

Dir. Janos Kulka

CD Deutsche Grammophon - ADD 0289 477 6614 8 GM

Carlos Guastavino y Rafael Alberti, Se equivocó la paloma

Bola de Nieve, chant et piano

LP 33 tours - RCA CAMDEN

Carlos Guastavino, Bailecito

Luis Ascot, piano

CD Cascavelle - VEL 1031

León y Quiroga, La Salinera

Estrellita Castro, chant

Orchestre NN

CD AVISPA - VE-CX-021-2

Gisela Hernández, Zapateo Cubano

Dagmar Muñiz, piano

CD EGREM, Antología Pianística cubana, Vol 2

Edgardo Martín, Soneras N°1 (extr.) :

-3ème mouvement

Orchestre Symphonique National

Dir Leo Brouwer

CD EGREM (Clásicos Cubanos Vol 1) - 0423

Irving Berlin, They say it’s wonderful

Dorothy Ellison, mezzo

Et le Manfred Ludwig Sextet (Berlin)

CD ITM - 931758