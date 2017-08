Cuba, la musique et le monde #64: 1952 : 1953 : les tribulations de Joséphine Baker à La Havane

En mars 1953 Joséphine, soutenue par son fan club, est sous le charme de La Havane, le public est au rendez-vous et elle reviendra plusieurs fois

Les concerts du Philharmonique le dimanche matin racontés par le compositeur Diez Nieto. Les grands chanteurs du Metropolitan Opera à La Havane. Le grand Leonard Warren y vient pour la dernière fois.

Les compositeur Edgardo Martín et Nilo Rodriguez racontent.

La chanteuse Celia Cruz devient l’une des plus célèbres chanteuses populaires de Cuba. Le jeune avocat Fidel Castro et ses hommes échouent lors l’attaque à la Caserne Moncada le 26 juillet 1953. Il est arrêté...

Oscar Muñoz Boufartigue, Burudanga

Celia Cruz, chant

Sonora Matancera

(Enregistré en 1953)

LP SEECO - SCLP 9067

Dorival Caymi, O que è que a Bahiana tem

Joséphine Baker

Orchestre Brésilien NN

78 Tours Pacific 3284

Agustín Lara, Pecadora

Josephine Baker

Orchestre NN

CD Sepia Records

Evencio Castellanos, Santa Cruz de Pacairigua

Orchestre Symphonique du Venezuela

Dir Jan Wagner

CD NAXOS - 8.572681

Alfredo Diez Nieto, Trio N°3

Fernando Muñoz, violon

Alain Perara, violoncelle

Leonardo Gell, piano

CD Colibri (Cuba) – 181

Giuseppe Verdi, Un Bal Masqué (extr.) :

Acte III: Eri tu

Leonard Warren, baryton

L’orchestre de la NBC (Voice of Firestone program)

Dir Howard Barlow

CD VAI 69105 /69110

Edgardo Martín, Danzón

Orchestre Symphonique National

Dir Manuel Duchesne Cuzán

CD EGREM (Cuba) – 0557

Ernesto Duarte, Como fue ?

Beny Moré et son rochestre

CD Alma Latina 702

Edgardo Martín, Soneras N°1

Orchestre Symphonique National de Cuba

Dir Leo Brouwer

CD EGREM (Clásicos Cubanos Vol 1) - 0423

Ramón Cabrera, Tu Voz

Celia Cruz, chant

Sonora Matancera

CD Alma Latina - ALCD 701

Nilo Rodríguez, El Son Entero

Orchestre Philharmonique de La Havane

Archives de la Radio CMBF (La Havane)

Osvaldo Farrés,No sé que voy a hacer

Cuarteto d’Aida

CD Tropical Series - 3393-2 RL

, © Marcel Quillévéré