Cuba, la musique et le monde #63: 1952 : Une saison exceptionnelle à La Havane

...Le Tropicana affiche même un spectacle de Cumbias et de mapalés.De grands artistes européens se donnent rendez-vous à la Havane : Jean Babilée, Roland Petit. De grands chanteurs du Metropolitan Opera et deux concerts exceptionnels avec Elisabeth Schwarzkopf et Astrid Varnay.

En mars 1952 le grand événement c’est « Le Jeune Homme et la Mort » de Roland Petit dansé Jean Babilée et Nathalie Phillipart dans la saison du Ballet Alonso. Quant à l’Opéra ce sont les grandes voix du Met de New York qui sont à l’affiche dont Ellen Faul, Leonard Warren, et Mario del Monaco. Le Philharmonique a invité de son côté la soprano wagnérienne Astrid Varnay pour chanter Richard Strauss et Wagner. Enfin, c’est Elisabeth Schwarzkopf qui vient pour la première fois à La havane et le public vient en nombre.

Enfin en avril Igor Stravinsky revient pour la troisième fois à La Havane. Il s’est entiché de Cuba et demande au compositeur Félix Guerrero qu’il a déjà rencontré de lui faire connaître des joueurs de tambours Batá et de bongos. Félix Guerrero enregistré en 1996 à La Havane nous raconte ces pérégrinations avec Stravinsly. Un document rare et précieux.

