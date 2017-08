Cuba, la musique et le monde #62: 1952 : la musique au sommet cette année du coup d'état de Batista

...« Enivrés par les plaisirs, les nouveautés et la splendeur économique de la capitale, les Havanais apprennent avec une grande insouciance le coup d’état orchestré par Fulgencio Batista. » (W Navarrete). Et la vie culturelle est toujours aussi impressionnante.

L’émission commence par l’évocation du feuilleton américain le plus populaire à la TV américaine : "I Love Lucy" avec Lucille Ball et son époux cubain, le musicien Desi Arnaz.

A New York le Mambo est roi et pas encore détrôné par le cha cha cha. Et à Broadway le musical renoue avec la musique « latina ». Quand à La Havane musicale elle brille de tous ses feux : Gérard Souzay vient chanter des mélodies françaises et hispaniques (dont celles de Joaquín Nin qui est sûrement dans la salle). 1952, c’est aussi la naissance du Cuarteto d’Aida . Quatre voix de femmes dans des arrangements superbes de la pianiste Aida Diestro. Les plus grands musiciens se donnent rendez-vous à La Havane à nouveau : Victoria de Los Angeles pour la première fois, Zino Francescati, I Virtuosi di Roma, Byron Janis, Horowitz, Nathan Milstein et Henryk Szeryng venu en voisin du Mexique. Frieder Weissmann crée une œuvre de l’Argentin Ginastera.

Mais l’événement musical est la composition par Julián Orbón de son Concerto Grosso.

A part cela, dans l’atmosphère somme toute délétère du coup d’état la vedette Rosita Fornés chante son grand succès « Nada me importa » ! C’était dans l’air du temps.

