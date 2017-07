Cuba, la musique et le monde #61: 1950 : Du Danzón au Cha Cha Cha

...Les récitals des grands solistes accueillent les français Pierre Fournier, Robert et Gaby Casadesus. Et la musique cubaine de concert trouve un nouvel élan.

Les concerts gratuits place de la Cathédrale font le plein (5000 personnes). Le jeune compositeur Fabio Landa écrit une suite pour orchestre en hommage à Ravel.

Et Julián Orbón compose un quatuor à cordes dans la foulée de sa première symphonie créée à La Havane sous la direction d’Erich Kleiber. Frieder Weissmann dirige La Nuit Tansfigurée de Schönberg et le pianiste et compositeur Félix Guerrero compose un ballet pour Alicia Alonso inspiré par le poème de Nicolas Guillén « El Songoro Cosongo ». Enfin Nilo Rodríguez rend lui aussi hommage au Son cubain, racine de la musique populaire cubaine dans une fresque symphonique créée au Théâtre Auditorium. Une archive rare qui nous est parvenue.

Enrique Jorrín, La Engañadora

Enrique Jorrín et son orchestre

LP 33 Tours Areito - LP-3479

Emmanuel Chabrier, Valse romantique

Robert et Gaby Casadesus, pianos

LP 33 tours CBS - BRG 72050

Fabio Landa, Pequeña Suite cubana (extr.) :

-Habanera

-Afro

Orchestre Symphonique National

Dir Leo Brouwer

Edith Piaf, La Vie en Rose

Bola de Nieve, chant et piano

CD Nuevos Medios - NM 15 838

Charles Trenet, En ce temps-là

Bola de Nieve, chant et piano

CD KUBANEY - CDK 211

Quintero, León y Quiroga, Ay, Malvaloca

Conchita Piquer, chant

Orchestre Radio CMQ

CD Vampi Soul - WAMPI CD 134

Julián Orbón, Quatuor à Cordes

-1er mouvement Moderato

Cuarteto Latinoamericano

CD ELAN Records – 2234

T. Girad y M C Diaz, El Hijo de Nadie

Trini Morén y Niño de Utrera, chant

Orchestre de la Radio CMQ de la Havane

CD Vampi Soul - WAMPI CD 134

Félix Guerrero, Homenaje al Songoro Cosongo (extr.) :

-Canción en el Valle

Orchestre Symphonique National

Dir Roberto Sánchez Ferrer

CD EGREM - 0557

Nilo Rodriguez, El Son Entero

Orchestre Philharmonique de La Havane

Dir Frieder Weissmann

Archives Radio CMBF de La Havane

Ricardo Fabregas, Mambo Mono

Noro Morales et son orchestre

LP 33 tours Palladium - PLP-129