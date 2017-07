Cuba, la musique et le monde #60 : 1950 : Joséphine Baker à La Havane

...Et sur scène il y a aussi le chansonnier français Roland Gerbeau et l’orchestre des Havana Cuban Boys dirigé par Armando Oréfiche grand ami de Joséphine à Paris. Un mois auparavant est envoyé le premier signal de télévision à Cuba quelques mois après les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique. Grande fierté des Cubains !

Pour fêter l’arrivée de la télévision à Cuba, et dès les premières images sur le petit écran le magnat de la presse et de la radio Gaspar Pumarejo avait organisé superbe fête dans ses jardins.

La Havane brille de tous ses feux en cette année 1950. Frieder Weismann vientd e prendre les rênes de l’Orchestre philharmonique. IL engage un jeune chef Italie Ferruccio Burco, un gamin de 11 ans qui dirige en plein air sur la place de la Cathédrale. Le public en est fou et l’acclame à n’en plus finir ! C’est aussi le début d’une superbe pianiste noire, Zenaida Manfugas, qui reçoit une bourse du gouvernement pour étudier à Madrid et à Paris.

En fin Joséphine Baker triomphe elle aussi au superbe Théâtre América inauguré en 1941.

Au point de rester plus longtemps à la Havane et de participer au carnaval en février. De grandes voix lyriques sont aussi à l’honneur : un récital de Ljuba Welitsch et la soprano brésilienne chante Manon avec Ferrucio Tagliavini. Ernest Ansermet vient diriger le Philharmonique juste avant l’arrivée de Stravinsky pour son deuxième séjour havanais..

Le pays est en ébullition à l’époque de la campagne pour les élections présidentielles. Eduardo Chibas le favori des électeurs se suicide en direct lors d’une émission de radio ! Le jeune Castro saura profiter de cette absence.

Ñico Saquito, Cuidadito Compay Gallo

Ñico Saquito et son orchestre

LP 33 Tours TH Rodven Records - TH-2750

Carlos Gomes, Il Guarany (extr.) :

-Ouverture

Orchestre de la Beethovenhalle de Bonn

Dir John Neschling

CD DECCA - S2K 66273

Ernesto Lecuona, Aragón

Zenaida Manfugas, piano

CD SEI Records - Vol 1

Oswaldo Farrés, Quizás

Joséphine Baker

DNC Radio France

Orlando de la Rosa, Anoche Hablé con la luna

Joséphine Baker et Orchestre

DNC Radio France

Carlos Borbolla, Rumbitas N°1 et N°2

Nohema Fernández, piano

CD Centaur CRC 2582

Modeste Moussorgsky, La Petite Etoile

Ljuba Welitsch, soprano

Paul Ulanowski, piano

CD Preiser Records “The Art of Lujba Welitsch”

René Touzet, La última Noche

Joséphine Baker

DNC Radio France

Giacomo Puccini,Bohème (extr.) :

-Air de Musette

Bidu Sayão, soprano

Orchestre Dir Heitor Villa-Lobos

LP 33 tours Columbia Masterworks - LP 5231

Ernesto Lecuona, Polka de los Enanos

Michael Tirino, piano

CD BIS Records - BIS-CD-794

Igor Stravinsky, Le Baiser de la Fée (extr.) :

-Danses Suisse

London Sinfonietta

Dir Ricardo Chailly

CD DECCA - 417 114

Anonyme (chant populaire), Berceuse Basque « Aurtxoa Seaskan »

Luis Mariano, chant

Chœur Basque

LP 33 Tours La Voix de son Maître - C 062-11445

Ernesto Lecuona, Como el Arrullo de Palmas

Beny Moré et son orchestre

CD Alma Latina - ALCD 702