Cuba, la musique et le monde #59 : Avec Jack Kerouac du Mexique à La Havane

Et c’est Jack Kerouac qui nous ouvre la route en rêvant de Cuba au Mexique !

En ce début des années 1950, Cuba où les chanteurs noirs sont encore à l’honneur avec Dorothy Maynor en récital et le Cubain Bola de Nieve son « Gran Show » enregistré sur le vif au Théâtre du Radio Centro. Les grands pianistes se succèdent notamment Arthur Rubinstein fidèle depuis longtemps à Cuba et pour la première fois Aldo Ciccolini qui a alors 25 ans.

Le Philharmonique a engagé un jeune violoniste de 13 ans, Michael Rabin qui bouleverse le public. Quant à la saison lyrique, à nouveau les plus grands noms en provenance de New York : Rose Bampton, Regina Resnik, Herva Nelli. L’occasion de les réentendre. Et en novembre c’est Joséphine Baker qui débarque et commence à répéter son show au Théâtre América.

A cette époque le jeune étudiant Fidel Castro a quitté La Havane pour New York. Un séjour mystérieux jamais élucidé.

Juan Reynoso, Malagueña

Conjunto de Juan Reynoso

CD Corasón (México) - COCD 101

Pérez Prado, Mambo N°8

Pérez Prado et son orchestre

CD RCA Victor Sony Music “The best of Pérez Prado”

Isaac Albéniz, Iberia

- Evocación

Arthur Rubinstein, piano

CD RCA Victor - BMG “Rubinstein Collection Vol 18” (“Music of Spain”) - 09026 6 1018-2

Anton Dvorak, Russalka

-Chant à la lune

Dorothy Maynor, soprano

Orchestre de l’Opera de San Francisco

Dir Pierre Monteux

CD Eklipse Records - MCD 17361(1995)

Ernesto Lecuona, Al Fin

Sarita Escarpenter, soprano

Ernesto Lecuona, piano et son orchestre

LP 33 Tours Montilla - 28020

Domenico Scarlatti, Sonate en Sol Majeur, K 259 (L 103)

Aldo Ciccolini, piano

CD BNF Collection

Facundo Rivero, « Lacho »

Bola de Nieve, chant et piano

CD Discmedi Blau - DM 055CD

Henryk Wienawski, Concerto N°2 pour violon et orchestre (extr.) :

-Mouvement N°2

Michael Rabin, violon

Philharmonia Orchestra

Dir Eugene Goossens

LP 33 Tours EMI - 1 C 037-82 112

Eliseo Grenet, Tabaco Verde

Cuarteto D’Aida

CD Alma Latina - ALCD 702

Almicare Ponchielli, La Gioconda (extr.) :

-Air « Suicidio »

Herva Nelli

Orchestre de l’Opéra de San Francisco

Dir Gaetano Merola

CD Urania - 803680550458

Rafael Hernández, Rumba Negra

Havan Cuban Boys

Dir Armando Oréfiche

LP 33tours Montilla - FM 58

Consuelo Velázquez, Bésame Mucho

Joséphine Baker, chant

Orchestre NN

LP 33 Tours Odeon (España) - 056 7942 101

Gilberto Valdés, Sensemayá et Bonsoir au public

Joséphine Baker

DNC Radio France