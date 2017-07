Cuba, la musique et le monde #58 : 1949 : Le Mambo à travers le monde et Charles Münch à La Havane

...ce rythme qui va enflammer le monde entier en 1950, le mambo tel que l’a concocté le pianiste Pérez Prado qui l’a enregistré au Mexique à la tête de son ensemble.

Le 10 novembre 1948 Tristan est monté dans mise en scène réalisée à La Havane par l’ancien directeur de l’opéra de Francfort Hermann Geiger Torel qui résidait alors à Montréal. La troupe est dominée par la soprano Kirsten Flagstad et le ténor Max Lorenz, auxquels s’étaient adjoints deux artistes cubains, le baryton Enrique Cámara et le ténor René Castelar pour les rôles du berger et du marin. Quant aux décors et costumes, ils avaient été confiés au scénographe cubain Luis Marquez qui avait réalisé peu auparavant les décors de la Ménagerie de Verre de Tennessee Williams. Peu avant la représentation de Tristan, le chef titulaire de l’Orchestre Philharmonique, Juan José Castro qui allait diriger Flagstad dans une récital Wagner, avait invité le compositeur et chef d’orchestre mexicain Carlos Chávez à La Havane pour diriger le 10 octobre le concert donné à l’occasion de l’investiture du nouveau Président cubain, Prío Socarrás. Un président qui avait ainsi souligné publiquement le soutien qu’il allait apporter non seulement à l’orchestre mais à la culture cubaine en général.

Cette année-là Vladimir Horowitz qui est un habitué de La Havane crée au Théâtre Auditorium la Sonate pour piano de Samuel Barber.

C’est aussi l’année où un jeune étudiant harangue les étudiants à l’Université. Il s’appelle Fidel Castro et c’est un tribun qui enflamme déjà les foules ! Et qui séduit certains compositeurs comme les cubains Edgardo Martín. Une émission qui s’achève sur le populaire Mambo de Pérez Prado. ET plus tard les Compadres (Compay Primero et Compay Segundo) qui font leur début cette année-là.

Pérez Prado, Mambo N°5

Pérez Prado et son orchestre

CD Frémeaux - FA 157

Serge Prokofiev, Concerto pour piano et orchestre N°2 (extr.) :

-2è mouvement : Scherzo

Nicole Henriot, piano

Orchestre Symphonique de Boston

Dir Charles Munch

LP 33 tours RCA Victor - LM-2197

Ernesto Lecuona, Diario de un Niño (extr.) :

-Canción de la Luna

- Bacanal de muñecos

Huberal Herrera, piano

CD Autor SGAE (España) 709

Robert Schumann,Myrten (extr.) :

-Der Nussbaum

Victoria de los Angeles, soprano

Gerald Moore, piano

CD Testament - SBT-1087

Jules Massenet, Manon (extr.) :

-Air « Adieu notre petite table »

Victoria de los Angeles, soprano

Orchestre du Théâtre National de l’Opéra Comique

Dir. Pierre Monteux

LP 33 tours EMI VSM 053 10144/6

Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi carreta

Imperio Argentina, chant, guitare et orchestre NN

CD Disky - EDO 6463 12

Lorenzo Hierrezuelo, Hay un run run

Duo de los Compadres

LP 33 Tours - RA-4065

Serge Rachmaninov, Rapsodie sur un thème de Paganini

Benno Moissiévitch, piano

Orchestre philharmonie de Liverpool

Dir Basil Cameron

CD Naxos - 8.110676

Joaquín Nin, Villancicos

-Villancico Vasco

Elly Ameling, soprano

Dalton Balwin, Piano

LP 33 tours CBS Masterworks - 76977

Joaquín Nin (d’après Juan de Hidalgo 1642-1675), Corazón que en Prisión

Nan Merriman, mezzo

Felix de Nobel, piano

Archive du Concertgebouw Amsterdam 1959

Soutullo y Vert, La Leyenda del Beso

Los Churumbeles de España

CD Wampi Soul - WAMPI CD 134

Alfredo Diez Nieto, Capricho Cubano

Leonardo Gell y Ulises Hernández, pianos

CD Colibri (Cuba) 181

N. Nili, Yerbero Moderno

Celia Cruz

La Sonora Mtancera

LP 33 tours SEECO - SCLP 9067

Chucho Valdés, Mambo Influenciado

Chucho Valdés, piano

LP 33 Tours - Messidor – 15975