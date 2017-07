Cuba, la musique et le monde #56 : 1948, Vienne et Berlin à La Havane

Un seul exemple : alors qu’approchent les années 50, La Havane est l’une des villes au mondes à avoir le plus de cinémas par rapport au nombre d’habitants plus qu’à Paris dit-on avec fierté à Cuba. Et cela coïncide avec la vogue croissante des récitals des grands chanteurs noirs américains que les Cubains apprécient par dessus tout.

L’émission débute par la version cubaine de Stormy Weather chantée par Olga Guillot à son retour de New York au cabaret Zombie près Parc Central de La Havane. La Havane ouvert plus que jamais à tous les vents du monde. Le souvenir de Kleiber est encore très vivace à la Havane et son héritage demeure : les salles de concerts sont pleines et les concerts populaires font toujours le plein. Le récital du tout jeune pianiste américain Byron Janis est un tel succès qu’il reviendra souvent à Cuba. En 1949 Vienne et Berlin sont très présents sur la scène havanaise. C’est d’abord la Famille Trapp qui attire un immense public populaire. Puis les très grands de la musique viennoise : Rudolf Serkin, Adolf Busch, Bruno Walter (à la tête du Philharmonique de La Havane) Sans parler de l’événement, les concerts du Philharmonique dirigés par Clemens Kraus avec en soliste Kirsten Flagstad. Par chance les bandes radio ont été retrouvés : un document rare et précieux.

Harold Arlen (Arr. Isolina Carrillo), Stormy Weather

(Lluvia Gris)

Olga Guillot

Orquesta de los Swing Makers

LP 33 tours PANART – 3105 (1945)

Maurice Ravel, _Habanera

_Gaspar Cassado

Chieko Hara de Cassado, piano

LP 33 Tours MELODYA - 12505 - 12506

Alberto Ginastera, Panambí

-Lamento de las Doncellas

Orchestre de la NBC

Dir Erich Kleiber

CD Urania - URN 22.197

Populaire (anonyme), Es wollt ein Jägerlein Jagen

Famille Trapp (1min 08)

Archive TV japonaise - NHK

Populaire (anonyme), A la Nanita Nana (España)

Famille Trapp

CD Deutsche Grammophon – 7921479

Franz Schubert, Fantaisie pour violon e piano en Ut majeur, Opus 159, D 934 (extrait)

Adolf Busch, violon

Rudolf Serkin, piano

LP 33 Tours EMI Pathé Marconi « Références » - 2C 051-03.309 (enreg. 1931)

Frédéric Chopin, Etude en Mi, N°10, op.3

Byron Janis, piano

CD RCA Red Seal 889853133024 (B Janis-The RCA Recordings 1950-1959-)

Ernesto Lecuona, Te he visto pasar

Zoraida Marrero, soprano

Ernesto Lecuona, piano

CD OK Records - 9448

Richard Strauss, Mort et Transfiguration

New York Philharmonic

Dir Bruno Walter

CD BNF (France)

Virgilio Martí, Cuba Linda

Bebo Valdés, piano

CD Calle 54 Records

82876823812

Ludwig van Beethoven, Ah Perfido (Extrait)

Kirsten Flagstad, soprano

Orchestre Philharmonique de La Havane

Dir Clemens Kraus

CD Archipel - ARPCD 0723

Richard Wagner, Le Vaisseau fantôme

-Ballade de Senta

Kirsten Flagstad, soprano

Orchestre Philharmonique de La Havane

Dir Clemens Kraus

CD Archipel - ARPCD 0723

Moisés MoleiroJoropo

Gabriela Montero, piano

CD Warner Classics « Solatino » - 6411442