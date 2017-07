Cuba, la musique et le monde #55 : 1947, La Havane et le chant des Noirs américains

...Un seul exemple : alors qu’approchent les années 50, La Havane est l’une des villes au mondes à avoir le plus de cinémas par rapport au nombre d’habitants plus qu’à Paris dit-on avec fierté à Cuba. Et cela coïncide avec la vogue croissante des récitals des grands chanteurs noirs américains que les Cubains apprécient par-dessus tout.

Il faut préciser que les grands cabarets où les artistes cubains font merveille sont réputés dans le monde entier plus par leur spectacles que par leur salle de jeux. Notamment le « Tropicana », le « Sans Souci » et le « Montmartre ». Ce dernier accueille en 1948 Cab Calloway qui devient un habitué de La Havane. Le Théâtre Auditorium invite, lui, Marian Anderson, Ellabelle Davis, etc. Et les chanteurs américains découvrent émerveillés les chanteurs noirs cubains comme Bola de Nieve (« Boule de Neige »). Sans parler d’artistes français comme Jacques Thibaud. Enfin la jeune ballerine Alicia Alonso fait sensation au Metropolitan Opera à New York. A son retour elle fondera son Ballet à Cuba.

Cab Calloway, Conchita

Cab Calloway ans his orchestra

CD Melodie Jazz Classic

Franz Schubert, La Jeune fille et la Mort

Marian Anderson

Franz Rupp (1947)

CD VAI audio - VAIA 1168

Anonyme, Plenty Good Room

Ellabelle Davis, soprano

Orchestre NN

CD Replay Records - X5 Music

Anonyme, El Caballero de Olmedo

Bola de Nieve, chant et piano

CD Nuevos Medios - NM 15 838 CD

Irving Berlin, Be Careful it’s my Heart (1942-1946)

Bola de Nieve, chant et piano

CD Nuevos Medios - NM 15 838 CD

Bobby Capó, Locura de amor

Trio Los Panchos

CD Blue Moon - BMCD 2001

Alberto Ginastera, Lamentaciones del Profeta Jeremías (extr.) :

-2-Ego vir videns

Coro Universitario de la Plata-

Dir Roberto Ruiz

LP Ciudad de Buenos Aires 72041 A1X

Isolina Carrillo, Dos Gardenias

Miguel de Gonzalo, chant

Orchestre NN

CD Alma Latina - ALCD 701

Argeliers León, Concerto pour flûte

-3ème mouvement

Yallín Martínez, flûte

Víctor Díaz Hurtado, piano

Camerata del Instituto Superior de Arte

Dir José Antonio Méndez Ferrer

CD EGREM Colibri – 151

Gisela Hernández, Palmas Reales

Coro de Madrigalistas

Dir Manuel Ochoa

LP 33 Tours Puchito (Cuba 1959)

W A Mozart, Concerto pour violon N°5

Jacques Thibaud, violon

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Dir Charles Münch (1941)

LP 33 Tours La Voix de son Maître - FBLP 25046

Gonzalo Roig, Yo te amé

América Crespo y Esther Borja

Orquesta de G Roig

CD MSM Agency, Inc. - Vol 2

Morton Gould, Fall River Legend

Orchestre

Dir Morton Gould

CD RCA Victor - 09026-61651-2