Cuba, la musique et le monde #53 : Le boogie woogie et une Electre cubaine à La Havane

...au milieu d’une saison musicale et théâtrale d’exception, c’est la création de la première grande pièce cubaine du XXème siècle, Electra Garrigó de Virgilio Piñera qui fait sensation.

Dans l’effervescence havanaise, la musique classique est toujours à l’honneur. L’événement est le s premiers récitals de Zino Francescati à La Havane qui enthousiasment près de 4000 spectateurs. Quant au Boogie Woogie que joue Maurice Rocco à La Havane il accompagne curieusement l’expulsion des maffieux de La Havane dont le célèbre Lucky Luciano ! Autre récital qui attire un large public : celui de la mezzo américaine Regina Resnik. 1947 c’est aussi l’essai de premier ballet cubain qui met en scène les problèmes sociaux créé par le ballet théâtre d’Alberto Alonso. Il y a d’ailleurs beaucoup d’agitation sociale dans le pays et d’immenses manifestations anti-communistes. Et c’est dans ce grabuge que naît le genre musical si intime et tout juste murmuré du « Filin » (Feeling) créé par José Antonio Méndez dans de petits cabarets.

Osvaldo Farrés, Quizás, quizás

Pedro Vargas, chant

Orchestre NN

CD RCA VICTOR – 0107 LPD

Zino Francescati (d’après Rossini), I Palpiti

Zino Franceschati, violon

Arthur Balsam, piano

CD Bridge Records - Bridge 9125

Maurice Rocco, Boogie Woogie

Maurice Rocco, piano

CD CDS Records - RPCD 601

Anonyme populaire (arr. Kurt Schindler) , Airs Populaires espagnols :

-Señor Platero

-Serenada

Regina Resnik, mezzo

Clifton Helliwell, piano

LP 33 Tours Epic - BC 1384

Arsenio Rodríguez, Vuelvo a la vida

Arsenio Rodriguez et son ensemble

LP 33 Tours Cariño Records

Hilario González, Preludio en Conga N°3

Víctor Díaz Hurtado, piano

CD Colibri (Cuba) – 196

José Antonio Méndez, La Gloria eres tú

José Antonio Méndez, chant et guitare

LP 33 Tours RCA Victor (Mexico) - MKL 1646

Argeliers León, Sonata N°3 a la Virgen del Cobre

Camerata del Instituto Superior de Arte

Dir José Antonio Méndez Ferrer

CD Colibri-Egrem (Cuba) – 151

Virgilio Piñera, Electra Garrigó

-trois extraits (total : 1’27)

Archives de la Cie du Théâtre de la Lune (Cuba)

José Ardévol, Concerto pour piano, instruments (extr.) :

-Final du dernier mouvement

Ninowska Fernández Brito

Conjunto Nuestro Tiempo

LP 33 Tours EGREM - LD-3713

Obdulia Breijoo, El Boogieva

Obdulia Breijo, chant

Orchestre de la Radio CMQ

CD WAMPI – 134

Argeliers León, Sonata N°2 a la Virgen del Cobre

Ulises Hernández, piano

Camerata del Instituto Superior de Arte

Dir José Antonio Méndez

Osvaldo Farrés (Arr.Nelson Riddle), Quizás, quizás

Nat King Cole, chant

Armando Romeu, percussion

Orchestre Dir. Armando Romeu

CD Capitol Records(« Cole Español ») – W-1031