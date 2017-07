Cuba, la musique et le monde #52 : Le premier voyage de Stravinsky à la Havane

...mais Stravinski est avant tout impressionné par la qualité d’écoute du public! Et à La Havane il est intrigué par la musique afro-cubaine entendue dans la ville. Il compte bien revenir. Et c’est prévu en 1951...

L'émission commence à New York par l’un des sones les plus populaires à Cuba : Lágrimas Negras, les Larmes Noires, enregistré à Manhattan par la mezzo Olga Guillto et Miguelito Valdés. Le voyage de Stravinsky a été un gros succès. A New York le compositeur cubain José Ardévol, grand admirateur du compositeur russe, est joué plus d’une fois et il reçoit plusieurs prix. New York où le Spanish Harlem prend de l’ampleur. Le crooner portoricain Bobby Collazo arrivé récemment devient vite une vedette. ET il compose l’un des boléros cubains les plus chantés dans l’île : La Última Noche, la dernière nuit que j’ai passé avec toi. Porto rico présent aussi à Cuba en la personne du pianiste Jesús María Sanromá, grand ami de Pablo Casals et de la soprano Graciela Rivera qui chante Lucia de Lammermoor au Théâtre Auditorium.. Joaquín Nin-Culmell crée à La Havane son concerto pour piano sous la direction d’Erich Kleiber. Il peut revoir enfin son père Joaquín Nin Castellanos revenu à Cuba en 1939.

Rafael López, Lágrimas Negras

Olga Guillot y Miguelito Valdés, chant

Et orchestre NN

CD double ASTRO 7015/620

José Ardévol, Concerto pour piano, instruments à vent et percussion (extr.) :

-1er mouvement

Ninowska Fernández-Brito, piano

Conjunto Nuestro Tiempo

LP 33 Tours EGREM - LD-3713

Bobby Capó, La última Noche

Pedro Vargas, ténor

Orchestre NN

CD RCA Victor (México - Cien años de Música)

Juan Morel Campos, Alma Sublime - No me toques

Jesúa María Sanromá, piano

CD Pearl - GEM 0076

Gonzalo Roig, Cecilia Valdés (extr.) :

-Air de Dolores Santa Cruz

Ruth Fernandez, mezzo-soprano

Orchestre

Dir Gonzalo Roig

LP 33 Tours SORIA Series - 70 001

Joaquín Nin Culmell, Concerto pour piano et orchestre

Daniel Blanch

Orchestre Symphonique National de Cuba

Dir Enrique Pérez Mesa

César Portillo de la Luz, Contigo en la distancia

Alfredo Sadel, ténor

Orchestre NN

CD Yoyo Music - “Los Años de Oro de A. Sadel” Le Canta al Amor Vivo

Ernesto Lecuona, El Sombreo de Yarey

-Prélude

-Allegro (Zapateo cubano)

Thomas Tirino, piano

CD BIS Music -774 - VOL 2

Juan Morel Campos, Sueño de Amor

Graciela Rivera, soprano

Orchestre NN

LP 33 Tours ANSONIA - ALP 12

Dizzie Gillepsie and Chano Pozo, Manteca

Chano Pozo and Dizzie Gillespie Band

CD Tumbao Classics TCD 305