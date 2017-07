Cuba, la musique et le monde #49 : Le voyage américain de Louis Jouvet de Rio et Buenos Aires à La Havane

De la puna des Andes jusqu’aux tropiques, un voyage musical passionnant à la découverte d’un Louis Jouvet trop inconnu..

Toute la troupe de Louis Jouvet quitte Paris pour Lyon et Lisbonne où tous embarquent pour Rio le 6 juin 1941. Á bord du paquebot il y a non seulement tous les comédiens, mais aussi 34 tonnes de bagages et de matériel (décors, costumes et accessoires). Ils sont censés revenir en octobre...Mais bien sûr Rio, où ils arrivent 20 jours après, saura les retenir. Et, d’émerveillements en tribulations de toutes sortes, ce sera pour eux la découverte d’un continent qui les surprendra et les fascinera. Louis Jouvet n’avait pas prévu de passer par Cuba. Les hasards de la tournée en décideront autrement. Et c’est sans doute à La Havane que Louis Jouvet sera le plus impressionné par cette ville opulente qui l’éblouit et par le public si cultivé qui remplira les 2600 places du théâtre Auditorium pour 5 représentations entre le 14 octobre le 11 novembre.

Mark Gordon, Week End in Havana

Carmen Miranda, chant

Orchestre et Chœur de 20th Century Fox

LP 33 Tours Curtain Calls - 100/14

Alberto Ginastera, Impresiones de la Puna

-N°3 Danza

Camerata Bariloche

CD Dorian - DOR-90202

Elías M. Soto (arr. Blas Emilio Atehortúa), Brisas del Pamplonita

Orchester Philharmonique de Bogotá

Dir Eduardo Carrizosa

CD Memorias Musicales de Colombia - Orquesta Filarmónica de Bogotá - Vol 1

Rey Díaz Calvert, Tú me gustas

Alberto Ruiz, chant

Conjunto Kubavana

CD Alma Latina - ALCD 701

Hilario González, Preludio en Conga N°1

Luis de Moura Castro, piano

CD Ensayo Cuba Piano - ENY-CD-9722

Hilario González, Preludio en Conga N°3

Víctor Díaz Hurtado, piano

CD Colibri – 196

Populaire anonyme, Cousin

Martha Jean-Claude, chant

Et son groupe « Calipso Haïtien »

LP 33 tours ARO-131

W A Mozart, Sonate N°5 K 310 en La Mineur

-1er mouvement – Allegro maestoso

Rosita Renard, piano

CD VAI - VAA/IPA - 1208-2

Gilberto Valdés, Ogguere

Toña la Negra, chant

Orchestre NN

CD RCA VICTOR Records (México)

Gilberto Valdés, Tambó

Orchestre de Chambre de Madrid

Dir Giberto Valdés

LP 33 Tours MONTILLA - 92 (Espagne)

Pablo Ruiz Castellanos, Trova entre Palmares

Orchestre Symphonique de Cuba

Dir Felix Guerrero

Archives de la Radio CMBF (La Havane) (1970)

Hubert de Blanck, Capricho Cubano

Hilda Melis, piano

Orchestre Symphonique National

Dir Jorge López Marín

Archives de la Radio CMBF (La Havane) (1970)