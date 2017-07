Cuba, la musique et le monde #48 : L'odysée d'Erich Kleiber, de Buenos Aires à La Havane (1940-1943)

Grâce à son journal et à plusieurs témoignages, on a pu reconstituer en détail les voyages d’Erich Kleiber de Buenos Aires à Valparaiso et Santiago du Chili, puis à Lima et enfin à La Havane où il s’établira entre en1944 et 1947. C’est une véritable histoire d’amour qui se nouera ente cette ville et Kleiber. Il sera fasciné par la diversité du public et il créera les concerts populaires à prix modiques dont les billets s’arrachaient aux guichets et où une population de toutes les classes sociales et de toutes les couleurs venaient assister à ses concerts.

Homero Manzi - Sebastián Piana, Betinotti

Hugo del Carril avec un ensemble de guitares

CD Frémeaux et Assciés - FA 5004

Juan José Castro - Federico Garcia Lorca, Bodas de Sangre (extr.) :

-Scène finale

Noémie Souza

Orchestre de l’Opéra de Paris

Dir Pierre Dervaux

CD Cosentino (Argentine) - IRCO 301

W A Mozart , Sonate N°15, K 310 en la mineur (extr.) :

-Presto

Rosita Renard, piano

CD VAI audio - VIA/IPA 1028-2

Marta Casazola Mendoza, Cueca

Quatuor de guitares Barrios Mangoré.

CD Altaïs Music (« Atahualpa, l’oiseau sacré »)

Joaquín Pardavé, Caminito de la sierra

Eugenia León

Cuarteto latinoamericano

CD POI 105 « Suave Patria » (México)

Arsenio Rodriguez, Llora Timbero

Camilo Rodríguez et Roberto Durán

y Los Muchachos Pimienta

CD Frémeaux et Associés - FA 157

Federico Moreno Torroba, Luisa Fernanda (extr.) :

-Duo Luisa et Javier

Martha Pérez, mezzo

Francisco Naya, ténor

Orchestre Dir. Gonzalo Roig

CD Naxos - 9.80884

Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye (extr.) :

-Le Petit Poucet

NBC Orchestra

Dir Erich Kleiber

CD URANIA - URN 22. 197

Gonzalo Roig, Lamento Negroïde

Iris Burguet, soprano

Orchestre de la TV Cubaine

Dir Gonzalo Roig

LP 33 tours AREITO - LDA-7008

Alfredo Diez Nieto, Symphonie N°1 (extr.) :

-1er mouvement (deuxième partie)

Orchestre Symphonique National

Dir Ivan del Prado

CD Clásicos Cubanos - EGREM 0423

Johann Strauss, Sphären Klänge (Musique des Sphères)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dir Erich Kleiber

CD EMI - 775115 (Great Conductors of the Century)