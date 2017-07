Cuba, la musique et le monde #44 : Un paradis sous les étoiles

Au Cabaret Tropicana c’est la création de la première revue avec les danseurs du Colonel Basil. Et les plus grands musiciens viennent donner des récitals au Teatro Auditorium de La Havane.

Au Tropicana le percussionniste Chano Pozo rythme les ballets somptueux qui rivalisent avec ceux du Lido ou de Las Vegas. Une pianiste française joue du Schumann et du Fauré : Emma Boynet, à redécouvrir. Puis Grace Moore chante Manon aux côtés du ténor québécois Raoul Jobine qui est ovationné dans Manon de Massenet. Le peintre Wilfredo Lam est revenu vivre à la Havane. Il est fasciné par le modernisme de La Havane comparée à l’Espagne qu’il vient de quitter. Et par une vie politique si démocratique alors que Batista est chargé de mettre en pratique la nouvelle constitution cubaine, la plus progressiste en Amérique. Une voix de mezzo triomphe à la radio dans des boléros passionnés : Olga Guillot, qui va devenir une star.

Et aux Etats-Unis les orchestres symphoniques s’essaient à la guaracha et à la rumba. Quant au pianiste cubain Jorge Bolet devenu si célèbre internationalement il revient régulièrement à La Havane.

Filiberto Rico, La Ola Marina

Rico’s Creole Band

CD Frémeaux Associés « Cuba in Paris » - FA5055

Luciano Pozo, Parampampin

Chano Pozo et Orchestre

CD One Word Prod. « Best of Chano Pozo »

Gabriel Fauré, Barcarolle N°6

Emma Boynet, piano

78 Tours VICTOR M-549

Jules Massenet, Manon (extr.) :

-Air de Des Grieux : « Ah fuyez douce image

Raoul Jobin, ténor

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Dir Wilfred Pelletier

CD Lebendige Vergangenheit - 89517

Anonyme (populaire), Se Lavi!

Chœur Créole de Cuba

CD Real World - 884108000021

Nené Allué, Amorosa Guajira

Olga Guillot, chant

Orchestre de Nené Allué

CD MUSART - Oasis OA-383

Ernesto Lecuona, Lola Cruz (Zarzuela)

-Air : Damisela Encantadora

Esther Borja, soprano

Orchestre de la Radio CMQ

Dir Gonzalo Roig

CD OK Records – 9448

Morton Gould, Latin American Symphonette (extr.) :

-Tango

-Guaracha

Morton Gould et son orchestre

CD RCA Victor - 09026-61651-2

Giuseppe Verdi, Aïda (extr.) :

-Air « Ah Patria mia »

Rose Bampton

RCA Victor Orchestra

Dir Wilfred Pelletier

CD Preiser - Lebendige Vergangenheit (2006)

Frédéric Chopin, Etude en la bémol majeur Op 25 N°1

Jorge Bolet, piano

CD DECCA – 4782374

Manuel de Falla, Andaluza

Jorge Bolet, piano

CD APR Records – 6009

Harl McDonald, Symphonie n°2 (extr.) :

-Rhumba

Orchestre de Philadelphie

Dir Leopold Stokowski

CD CALA Records Ltd - 0501