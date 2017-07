Cuba, la musique et le monde #43 : 1940, les Cubains de Paris dans la tourmente

Parmi les premiers, l’écrivain Alejo Carpentier, suivi de près par le compositeur et pianiste Joaquín Nin et sa fille Anaïs Nin. Quant aux populaires Don Barreto et Moisés Simons ils n’ont pas conscience du danger tant leur succès est grand en France. Ils seront vite rattrapés par la guerre.

L’histoire des Cubains de Paris en 1940 et 1941 est tombée trop vite dans l’oubli. En particulier celle de Don Barreto qui faisait les beaux soirs du Melody’s à Montmartre, puis de Monte Carlo, avant d’être arrêté par les Nazis. Et surtout le destin tragique de Moisés Simons, musicien basque dont l’opérette « Toi c’est Moi » avaient tenu l’affiche pendant si longtemps à Paris et qui n’arrêtait pas de composer. Son prénom le rendait suspect aux yeux des Nazis. Il se réfugie dans le Midi. Et on a reconstitué aujourd’hui ce qui s’est passé par la suite, démentant des affirmations fantaisistes de la plupart des biographies parues en France.

