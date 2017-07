Cuba, la musique et le monde #42 : 1940, année de la Guajira Guantanamera et du premier mambo

La Havane s’est beaucoup étendue. Les villes sont reliées entre elles par le plus important réseau ferroviaire d’Amérique Latine. De nouvelles lignes aériennes sont crées. C’est l’année de la célèbre Guajira Gaantanamera et du premier Danzón « Mambo ».

La Guajira Guantamera de Joséíto Fernández mérite bien qu’on raconte son histoire. Il faudra attendre le début des années 60 pour qu’elle devienne le refrain que le monde entier fredonne encore aujourd’hui. Quant au mambo, danse si cubaine, il est né au Mexique où il a été composé par le Cubain Pérez Prado. Les échanges culturels entre les Etats-Unis et Cuba sont toujours aussi intenses et le Mexique est de plus en plus présent sur la scène havanaise. La soprano américaine Grace Moore si célèbre au cinéma vient y chanter et les mexicains Pedro Vargas et Jorge Negrete que le cinéma a aussi rendu populaires font des triomphes dans les théâtres et à la radio. Quant à Fulgencio Batista, soutenu par le parti communiste, il est le président d’une démocratie cubaine prospère et dynamique qui prépare la constitution la plus progressiste des Amériques.

