Cuba, la musique et le monde #41 : 1939, New York, La Havane et l'exode européen

C’est l’écrivain cubain Leonardo Padura qui nous guide à travers ses récits de départs, de retours et d’exils. Comme l’histoire du Paquebot St Louis et de ses réfugiés juifs que les ports des Amériques n’accueilleront pas et qui devra retourner en Europe. La Havane en accueillera mais au compte goutes.

Le pays a renoué avec la démocratie et La Havane est devenue l’une des villes les plus belles et les plus dynamiques des Amériques. Comme à son habitude, la saison de concerts est brillante et affiche les plus grands interprètes tels que Jasha Heifetz ou Robert Casadesus. Sans oublier les récitals de la soprano wagnérienne Kirsten Flagstad en février 1939 dans son prestigieux Théâtre Auditorium (2600 places). Des musiques qui accompagnent notre flânerie en cette Havane encore éblouissante, en particulier dans le quartier juif près du Couvent de Bethléem. Une occasion de découvrir aussi la musique cubaine classique et populaire dont les interprètes sont également très connus à l’époque à New York.

Luis Aguilé, Cuando Salí de Cuba

Guillermo Portabales, chant et guitare et son ensemble

CLP 33 tours Discos Fuentes - L. P. 206135

Manuel Saumell, Recuerdos Tristes

Graham Anthony Devine, Guitare

CD Naxos - 8.570251,

Ignacio Cervantes, Danzas Cubanas (extr.) :

-Ilusiones perdidas

-Improvisada

Ernán López Nusa & Ulises Hernández, pianos

CD Bis Music BISM CD-16 - Cervantes a Cuatro pianos

Armando Oréfiche, La Habana de mi Amor

Pedro Vargas, ténor

The Lecuona’s Cuban Boys

CD Harlequin – HC CD 85

Ernesto Lecuona, Panamá

Banda Cubanacán

33 Tours PANART (Cuba) – 3057

Jean Sébastien Bach, Partita N°2 en ré mineur BWV 1004 (extr.) :

-Allemande

Jasha Heifetz, violon

CD- Les Indispensables de Diapason

Eusebio Delfín, Aquella Boca

Eusebio Delfín, piano mécanique

Livre CD “Moods of Havana” – Ear Book Ed.

Miguel Matamoros, Ven para la Loma

Trio Matamoros

33 Tours Ansonia – SALP 1251

Jean Sébastien Bach, Sonate N°3 en ut, BWV 1005 (extr.) :

-Largo

Jasha Heifetz, violon

CD RCA Victor – 09026 61748 2

Esteban Salas, Una Nave Mercantil

Coro Exaudi de Cuba

CD JADE – 74321 34549-2

Edward Grieg, Lieder :

-Og jeg vil ha mig en Hjertenskjaer

Kirsten Flagstad, soprano

Edwin MacArthur, piano

CD DECCA – Australian Eloquence – ELQ 4801804

Pedro Sanjuán, Liturgía Negra (extr.) :

-N°1 Changó: Danza Ritual

Orchestre National Basque

Dir Andrés Orozco-Estrada

CD CLAVES – 50-1109

Jean-Philippe Rameau, Le Rappel des Oiseaux

Robert Casadesus, piano

33 Tours Columbia Masterworks - ML-4695 (1952)

Arsenio Rodríguez, Rumba Guajira

Arsenio Rodriguez, Tres (Guitare cubaine à 3 doubles cordes)

LP 33 Tours Royal Roost – LP 2261

Arsenio Rodríguez, Se va el Caramelero

Miguelito Valdés, chant

Orquesta Casino de la Playa

CD Tumbao – TCD 037