Le Brésil, la Musique et le Monde : #40 Le retour de la démocratie

Les motifs internes à l’armée à laquelle la dictature a porté un sérieux préjudice, ont pesé lourd dans cette décision.

L’une des dernières exilées à renter c’est la chanteuse Nora Ney.

Le livre "Le Temps et le Vent" de Veríssimo est porté à l’écran et c’est Tom Jobim qui compose la musique. Tom Jobim qui meurt brutalement en 1995...

Le trio de la bossa Nova n’est plus qu’un souvenir quand João Gilberto meurt à Rio le 6 juillet 2019 à l’âge de 88 ans.

En 1986, c’est la pianiste Magda Tagliaferro qui nous quitte dans des circonstances plutôt tragiques.

Un an auparavant après le décès de Tancredo Neves,José Sarney est le deuxième président de la démocratie retrouvée.

L’émission s’achève par la merveilleuse Symphonie des Orixás de José de Almeida et l’œuvre d’un jeune vétéran de 91 ans Edino Kriger et sa Passacaille pour un nouveau millénaire

Programmation musicale

Tom Jobim

Bangzalia

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[Biscoito Fino BF 547 7 898324 755477]

Oswaldo Guilherme, musique

Denis Brean, paroles

Conselhos

Nora Ney, chant

[Acervo M60.032 7 898946 567458]

Isaac Albéniz

Chants d’Espagne - Seguidillas

Magda Tagliaferro, piano

[EMI 7 24356 947627]

Reynaldo Hahn

Le Rossignol éperdu, 1er recueil, n°16 : Les rêveries du Prince Eglantine

Magda Tagliaferro, piano

[Intense Media 6005142]

Heitor Villa-Lobos

Estudo n°7

Turibio Santos, guitare

[Erato 0190295801724/1]

Claudio Santoro

Symphonie n°9, 2ème mouvement : andante

Orchestre Philharmonique de São Paulo

John Neschling, direction

[Bis 1370 7 318590 013700]

Ney Matogrosso / Raphael Rabello

Mangueira, nasceste de umasemente

Clementina de Jesús, chant

Ney Matogrosso, chant

Raphael Rabello, guitare

[Discmedi DM4241-02 8424295042415]

Almeida Prado

Symphonie des Orixás :

- 3ème séquence à ObataláIfá

- 5ème séquence à Oxalá

- 19ème séquence : Rituel Final

Orchestre Symphonique de São Paulo]

Celso Antunes, direction

[Osesp Orchestre de l’Etat de São Paulo]

Juracy Camargo/ Hekel Tavares

Guacyra

João Gilberto, chant et guitare

[Epic 74764672 509974764672]

Tom Jobim

Meu amigo Radamés

Orchestre Symphonique de l’Etat de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[Biscoito Fino BF 547 7 898324 7554779]

Bart Howard

Quincy Jones, arrangements

Fly me to the Moon : introduction

Frank Sinatra, chant

Tom Jobim, chant et guitare - Paulo Jobim, guitare - Juanito Marquez, Edwin Bonilla, Jorge Casas et Ed Calle

[Capitol 0094634337724 ]

Camargo Guarnieri

Estudo n°20

Frederick Moyer, piano

[Jupiter recordings J 108 7 1482 60108 2]

Edino Krieger

Passacaille pour un nouveau millénaire

Orchestre Philharmonique de São Paulo

Robert Minczuk, direction

[Bis-SACD-1430 7 318599 914305]