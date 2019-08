Le Brésil, la Musique et le Monde : #30 "Le Dieu Noir et le Diable Blond" sur les terres du soleil

Le film Le Dieu Noir et le Diable Blond de Glauber Rocha fait sensation au Festival de Cannes (avec la musique de Villa-Lobos). Ces années-là, la danse du baião nordestin est très présente dans les débuts de la Bossa Nova et Jorge Ben lui donne un nouveau souffle.

L’immense écrivain qu’est Guimarães Rosa est enfin admis à l’Académie brésilienne. La romancière Clarice Lispector est à l’apogée de sa carrière tout comme Erico Veríssimo chantre de son Rio Grande do Sul natal. Enfin la chanson Opinião est un véritable défi à la dictature.

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Traditionnel Anonyme

Dois Jongos-Picapau-Carreirobebê

Clementina de Jesus, chant

Odéon SMOFB 3899

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°2, 2ème mouvement : El Canto de Nuestra Tierra

Orchestre de Caracas

Eduardo Mata, direction

Dorian DOR-90179 0 53479 01792 5

Sergui Ricardo / Glauber Rochaha

Deux eo Diabo na Terra do Sol : Le Duel final « Não me entrega »

Sérgio Ricardo, chant et guitare

DVD Versatil Digital (Brasil) 7895233185104

Heitor Villa-Lobos

Chôro n°10

Chœur et Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

Bis-1520 7318590015209

Beethoven Cunha

TresPaisagensBrasileiras : 1-Balandê- bainao

Orchestre Capella Bydgostiensis

Jodé Marai Florêcio, direciton

DUX 0190 5 902547 001906 13

Jorge Ben

Mas que nada

Jorge Ben, chante et guitare

Philips PHPS 5181152 0731451811524

Johannes Brahms

Intermezzo en Si bémol mineur, opus 117 n°2

Magda Tagliaferro, piano

Archives INA

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°6 : 2ème mouvement

Orchestre Symphonique de Bratislava

Beto Duarte, direction

BIS 1220 7 318590 012208

Heitor Villa-Lobos

Concerto pour guitare et orchestre : -2ème mouvement : andante

Ignacio Rodes, guitare

English Chamber Orchestra

Edmon Colomer, direction

Fundación Música contemporánea Generalitat Valenciana

Camargo Guarnieri

Etude n°6

Frederick Moyer, piano

Jupiter Recordings J 108 1 1482-60108-2 1

Teixeirinha

Coração de Luto

Teixeirinha chant, guitare et accordéon

Warner 092740770-2

BrenoBlauth

Concerto pour hautbois et orchestre, 2ème mouvement : andante

Arcâdio Minczuk, hautbois

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction piano

OSESP FOSESP 002AA00080000

Zé Keti, musique et paroles

Opinhião

Maria Bethânia, chant - João Carlos Coutino, claviers - Marcio Mallard, violoncelle - Ricardo Amado Violon - Romulo Gomes, contrebasse - Jonao Castilho guitar - Regino Vargas, percussion

Jaime Alem arrangeur

Discmedi DM 5039-02 8424295050380