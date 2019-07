Le Brésil, la Musique et le Monde : #18 Le premier voyage de Villa-Lobos aux Etats-Unis

Les choses se compliquent : le Département d’Etat et la Bibliothèque du Congrès veulent sponsoriser un séjour de Villa-Lobos à Washington. Il sera finalement invité par Jansen à Los Angeles où l’écrivain brésilien Érico Veríssimo est son interprète. Un séjour, de janvier à mars 1945, riche en rebondissements.

Et surtout … une rencontre inattendue entre un pays et l’enfant terrible de la musique brésilienne. Partout le succès public impressionne Villa-Lobos et c’est un véritable coup de foudre pour lui !

Générique : Heitor Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras n°1: Introduction “Embolada” par lePleeth Cello Octet [Hyperion CDA 66257 0 34571 16257 7]

Programmation musicale

Lourenço Barbosa « Capiba »

Maria Bethânia

Nelson Gonçalves, chant

Orchestre non identifié

[Buda Musique 82960-2]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°7 : Prélude (Ponteio)

Orchestre Symphonique de São Paulo

Isaac Karabtchevsky, direction

[GRF 590901 3355385909019]

Pixinguinha

Cochichando

Sharon Isbin, guitare

Thiago de Mello, percussion

[Teldec 0630-19899-2]

George Antheil

A Little Shimmy

Guy Livingston, piano

[Wergo 6661-2 4 010228 666120]

George Antheil

Huapango n°1

Bennet Lerner, piano

[Etcetera KTC 1019]

Heitor Villa-Lobos

Quatuor n°8 : 2ème mouvement lento

Cuarteto Latinoamericano

[Brilliant Classics 6634/2 5029365634229]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°8 : 3ème mouvement : Toccata catira batida

Orchestre Symphonique du Brésil

Isaac Karabtchevsky, direction

[GRF 590901 3355385909019]

Arthur Altman / Jack Lawrence

All or nothing at all

Frank Sinatra

Harry James Orchestra

[Frémeaux FA 243 3448960224321]

Anonyme

- Xango

- O Rei mandou me chamar

Olga Coelho, chant et guitare

[Guitar COOP Historical Recordings]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°7 : Fuga (Conversa)

Orchestre Symphonique du Brésil

Isaac Karabtchevsky, direction

[GRF 590901 3355385909019]

Manuel Bandeira

Dentro da Noite Violeta Coelho Neto de freitas, soprano

Francisco Mignone, piano

[Continental 25501 B Matriz 715-2]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°9 :

- Prélude (Vagaroso e Místico)

- Fugue (Pocoapressado)

New World Symphony

Michael Tilson Thomas, direction

[RCA 09026 68538 2]

Ernesto "Jaruco" Vazquez

Invocando à Xangó

The Lecuona Cuban Boys

[LP 33 Tours Harlequin HQ 2074]