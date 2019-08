Le Brésil, la Musique et le Monde : #38 Les premiers retours d’exil

En 1978 après cinq ans d’interdiction, la chanson de Chico Buarque"Cálice" est enfin enregistrée.

Plusieurs exilés sont autorisés à rentrer.

Chico Buarque et Gilberto Gil sont déjà de retour.

En 1977 c’est le poète Ferreira Gullar qui est autorisé à revenir, tout comme le compositeur Claudio Santoro un an plus tard.

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation musicale

Chico Buarque / Paulo Pontes

A Gota d’Agua

Bibi Ferreira, chant

Orchestre dirigé par Dorival Caymmi

[LP 33 Tours RCA Camden CL407591030212]

Egberto Gismonti

Memoria e Fado

Egberto Gismonti, guitare

[ECM 83775320042283775329]

Chico Buarque

Mulheres de Atenas

Chico Buarque

[LP 33 Tours Philips 6349189]

José Siqueira

Concerto pour clarinette et orchestre, 2° mouvement : andante cantabile

José Botelho, clarinette

Orchestre de Chambre du Brésil

José Siqueira, direction

[SESC 899478203883]

José Siqueira

Valse n°3

Arnaldo Cohen, piano

[BIS Digital 7318590 011218]

Taiguara

Momento do Amor

Simone, chant

Orchestre Odéon

[EMI 209463783652]

Camargo Guarnieri

Symphonie n°5 : 3° mouvement

Chœur et Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS 013205]

Caetano Veloso

Sampa

Caetanos Veloso

[Philips 8361102]

Camargo Guarnieri

Ponteio pour violoncelle et cordes

Fábio Presgrave, violoncelle

Camerata Fukuda

Celso Antunes, direction

[Paulus CP 7891210008237]

José Siqueira

Recitativo

Fábio Presgrave, violoncelle

Camerata Fukuda

Celso Antunes, direction

[Paulus CP 7891210 008237]

Chico Buarque / Gilberto Gil

Cálice

Chico Buarque, chant

Orchestre non identifié

[EMI 7919482]

Almeida Prado

Cartas Celestes N°15

Ayrton Scopel, piano

[Grand Piano GP0747313970926]

Almeida Prado

Cartas Celestes n°18 : The Sky of Macunaima (Dernière séquence)

Aleyson Scopel, piano

[Grand Piano GP0747313974726]

Ismael Silva

CoisaLouca

Dalva Torres, chanteuse populaire du Nordeste

[LP Funarte]

Claudio Santoro

Frêvo

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[BIS 7 318590 013700]