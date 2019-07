Le Brésil, la Musique et le Monde : #17 Le retour de Louis Jouvet et d’Aaron Copland dans le Brésil en guerre

Novembre 1941 voit la création de l’Office de Coordination des Affaires Américaines qui veut contrer les pro-nazis en envoyant des artistes des Etats-Unis en Amérique Latine tout en diffusant l’œuvre d’artistes latino-américains.

C’est ainsi que le compositeur Aaron Copland arrive le 5 novembre à Rio de Janeiro où il invite Villa-Lobos à venir aux Etats-Unis. Il voyage à Bahia et écoute toutes sortes de musiques, populaires et "classiques", jusqu’à son départ le 9 décembre.

Louis Jouvet et sa troupe sont de retour au Brésil en octobre et le gouverneur de Rio les convainc de rester en Amérique pendant la guerre. Toute l’équipe travaille aux décors, aux costumes et Jouvet commandes des musiques aux compositeurs en exil dans les Amériques.

Magda Tagliaferro est revenue de France à qui elle rend hommage dans tous ses récitals.

Le 22 août 1942, le Brésil entre en guerre aux côtés des Alliés…

Générique : Ernani Aguiar : _Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú p_ar la Capella Bydgostiensis dirigé par José Maria Florêncio [CD DUX 0190Classical Music from Brazil]

Programmation musicale

Aaron Copland

Billy the Kid

Orchestre Symphonique de Londres

Aaron Copland, direction

[Sony SM3K 46559]

Heitor Villa-Lobos

BachiansaBrasileiras n°4 : 4ème mouvement Danse (Miudinho)

New World Symphony

Michel Tilson-Thomas, direction

[RCA 0090266853823

DorivalCaimmy

A Jangada VoltouSó

Trio Tropical

[LP 33 Tours Berveley BLP-80990]

Traditionnel

Samba, Berimbau é Pandeiro

Roberto « Maître Sombra » Teles de Oliveira

[Buda Records 92575-2 3259119738121]

Levino Ferreira

O Diablo Solto

Orquestra Diabos do Céu

[Buda Musique 82960-2 3307518296022]

Camargo Guarnieri

Encantamento

Orchestre Symphonique de São Paulo

Gilberto Siqueira, direction

[Selo Digital OSESP]

Jean Tranchant

Les cailloux de la route

Jean Tranchant, chant

Paul Misraki et son orchestre alias Ray Ventura et ses collégiens

[EPM Musique 983102 3229269831027]

Gabriel Fauré

Ballade : Introduction

Magda Tagliaferro et Daniel Varsano, piano à quatre mains

[LP CBS IM Masterworks 37246]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°4 : 1er mouvement - Introduction

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Heito Villa-Lobos, direction

[Frémeaux FA 5697 3561302569727]

Heitor Villa-Lobos

Invocation pour la Défense de la Patrie

Maria Kareska, soprano

Chorale des Jeunesses Musicales de France

Chœur de la Radiodiffusion Française

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Heitor Villa-Lobos, direction

[EMI 7672292 0076722924]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°5 : Martelo

Victoria de Los Angeles soprano

Orchestre National de la RTF

Heitor Villa-Lobos, direction

[EMI 7610152 5099976101526]

Boogie Woogie na favela

Cyro Monteiro, chant

Augusto Duarte Ribeiro « Denis Brean » et son orchestre

[78 Tours Victor brasil 80-0294]

Maria Grever

Ausencia

Elvira Rios, chant

Pepe Agüeros, piano

Orchestre de Gonzalo Cervera

[CD BMG RCA CDC 743216661329]

Camargo Guarnieri

Abertura Concertante

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS 1220 7 318590 012208]