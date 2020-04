Cuba, la musique et le monde > 1954 : Manuel Rosenthal à La Havane

C'est à la fin du mois de février 1954 que Manuel Rosenthal et sa nouvelle épouse quittent New York pour La Havane. Un séjour qu’il n’a jamais oublié et qu’il nous raconte dans une interview réalisée dans sa maison de la Butte-aux-Cailles en 1994.

CD Beny Moré / Aurelio de la Vega / Manuel Rosenthal / Teatro Auditorium & bal El Camelo © Marcel Quillévéré